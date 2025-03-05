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Суд скасував майже пів тисячі довідок про інвалідність, виданих харківською МСЕК

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Суд скасував майже пів тисячі довідок про інвалідність, виданих харківською МСЕК
Крім скасування підроблених медвисновків Служба безпеки спільно з Пенсійним фондом зупинила виплату незаконно призначених пенсій, оформлених через «оборудку»
колаж: glavcom.ua

СБУ запобігла щомісячним державним збиткам у розмірі понад 2,4 млн грн

За доказовою базою Служби безпеки України анульовано 470 меддовідок про фейкову інвалідність чоловіків призивного віку, виданих на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Зазначається, що це стало результатом викриття співробітниками СБУ масштабної «схеми для ухилянтів» в обласній медико-соціальній експертній комісії (МСЕК) у жовтні 2024 року. Тоді підозру отримали 13 учасників оборудки, серед них голова регіональної МСЕК і лікарі місцевих медзакладів, йдеться у заяві.

Як встановило розслідування, за суми від $2 до $5 тис. фігуранти продавали фіктивні довідки про інвалідність ухилянтам, які планували оформити «бронь» та регулярно отримувати державні соцвиплати.

Наразі крім скасування підроблених медвисновків Служба безпеки спільно з Пенсійним фондом зупинила виплату незаконно призначених пенсій, оформлених через «оборудку». Так, СБУ запобігла щомісячним державним збиткам у розмірі понад 2,4 млн грн.

На підставі нових зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили очільнику МСЕК та сімом його спільникам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.

В СБУ додали, що усі учасники злочинного угруповання перебувають під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій ще п’ятьом фігурантам.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила у Харкові злочинну групу з 13 осіб, які за гроші «списували» ухилянтів з військового обліку. Про це повідомляє СБУ та Офіс генерального прокурора.

«Служба безпеки ліквідувала на Харківщині ще одну корупційну схему ухилення від мобілізації. До організації оборудки причетний голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій обласного центру. За гроші він допомагав ухилянтам уникнути призову на підставі фіктивних довідок про інвалідність», – йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, посадовець та його 12 спільників діяли у складі злочинної групи. Серед них – підлеглі, а також очільники різних медустанов регіону та цивільні посередники. Вони виготовляли фіктивні документи про нібито наявність захворювань, які є підставою для оформлення інвалідності.

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Теги: СБУ соцвиплати розслідування пенсія МСЕК

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