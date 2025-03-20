Закликали до розстрілів українців та вихваляли Путіна: затримано трьох проросійських агітаторів

За однією зі статей затриманим загрожує до восьми років в'язниці з конфіскацією майна

Усі троє імовірних пропагандистів нині під вартою та отримали підозри за двома статтями Кримінального кодексу України

Служба безпеки України затримала у Київській області ще трьох ймовірних проросійських інтернет-агітаторів, які, за даними слідства, виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини російських солдатів, вчинені в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Як розповіли у СБУ, у Києві затримано 55-річну присяжну одного зі столичних судів, яка «вихваляла Путіна і закликала до окупації всієї території нашої держави».

«Розслідування встановило, що жінка публікувала ворожий контент у своїх коментарях на Телеграм-каналах. Для конспірації фігурантка діяла через анонімний акаунт, але СБУ все одно знайшла зловмисницю», – йдеться у повідомленні.

Також у проросійській позиції запідозрили 49-річного водія експрес-доставки. Як розповіли у СБУ, він називав збройну агресію РФ «громадянською війною» і намагався дискредитувати Сили оборони.

«Для поширення кремлівської пропаганди фігурант робив власні ефіри у Тік-Току з аудиторією у 50 тис. користувачів і репостив там відео з інтернет-ресурсів РФ», – повідомили у пресслужбі відомства.

Ще один підозрюваний, таксист із Броварів, у Telegram-каналах закликав до репресій та розстрілів українців у разі захоплення столиці.

Усі троє нині під вартою. Їм вручили підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1, 2, 3 ст. 436-2 – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників;

ч. 1 ст. 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Їм загрожує до восьми років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала російського агента поблизу Одеси. Ним виявився мешканець невизнаного Придністров’я, який намагався здобути секретні українські розробки у сфері безпілотних систем. За даними слідства, щоб виконати завдання, шпигун прибув на Одещину і мав завербувати військовослужбовця Сил оборони, який працює з дронами. Агент сподівався отримати через нього технічну документацію на новітні ударні та розвідувальні українські БпЛА.