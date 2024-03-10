Через соцмережі як додаток до онлайн-платформи просувається усіляка маячня, яка далі тиражується в місцевих та міжнародних виданнях

Російська пропаганда не може вигадати нічого нового

О, тема «американських біолабораторій» перекочувала до Африки, де російські спецслужби всіляко намагаються підірвати вплив США.

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Як пише The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників, мова йде про розповсюдження дезінформаціі щодо того, ніби, африканці є піддослідними в програмах біологічних досліджень Пентагону, з метою кинути тінь на західні програми охорони здоров'я. «Ці зусилля є частиною російської кампанії протидії США в Африці та Латинській Америці», – зазначає видання.

Головний інструмент такої дезінформації – новинна онлайн-служба «Африканська ініціатива». Створена минулого року, вона уже встигла активно задіяти соцмережі для критики західних ініціатив у сфері охорони здоров'я в Африці, і навіть провела конференцію, де ясна річ костерились західні фармкомпанії.

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Все стандартно. Через соцмережі як додаток до онлайн-платформи просувається усіляка маячня, яка далі тиражується в місцевих та міжнародних виданнях.

І от скажіть: відома заяложена пропагандистська практика з цими «біолабораторіями», яка кочує з країни в країну за допомогою російських дезінформаційних зусиль. А все одно триває.