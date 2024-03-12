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Найманець-вагнерівець: Власником ПВК «Вагнер» є Путін

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Найманець-вагнерівець: Власником ПВК «Вагнер» є Путін
Путін давав вказівки міністру оборони, всім державним структурам РФ, які брали участь у створенні ПВК
фото: Gavriil Grigorov/AP

«Головним володарем і єдиним володарем цієї структури був президент Росії»

Єдиним володарем ПВК «Вагнер» був російський диктатор Володимир Путін і саме від нього надходили всі вказівки. Про це в інтерв’ю журналістці Раміні Есхказай розповів Марат Габідуллін, колишній найманець приватної військової кампанії.

«Головним володарем і єдиним володарем цієї структури був президент країни. Саме від нього надходили всі вказівки», – наголосив він.

Габідуллін підкреслив, що ПВК «Вагнер» з’явилася в результаті спільних зусиль корпорації Пригожина та міністерства оборони РФ. Міноборони країни-агресорки не тільки надавало територію, полігон, а й забезпечувало найманців зброєю, обмундируванням, технікою, боєприпасами.

«Міністерство оборони, як державний інститут, не може надати всі ці речі якомусь воєнізованому формуванню без вказівки зверху. Природньо, міністру оборони, всім державним структурам, які брали участь у цьому проєкті, розпорядження надходили згори», – наголосив колишній найманець.

Марат Габідуллін додав, що метою створення приватної військової кампанії було підтримання життєздатності проєкта «Новороссія». За його словами, так звані «Л/ДНР» без допомоги російських найманців не змогли б протистояти ЗСУ і були б швидко знищені.

Нагадаємо, Кремль розбудовує на півдні Росії нову структуру на основі колишніх найманців групи «Вагнера». Міністерство оборони Великої Британії зазначило, що новий польовий командир групи «Вагнера» Антон «Лотос» Єлізаров оприлюднив свою першу відеозаяву після загибелі колишнього власника «Вагнера» Євгена Пригожина та колишнього польового командира Дмитра «Вагнера» Уткіна в авіакатастрофі у серпні 2023 року.

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Теги: росія путін диктатор ПВК «Вагнер»

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