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Хто вбив Пригожина і чи взагалі він мертвий: розвідка прокоментувала сенсаційну статтю WSJ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Хто вбив Пригожина і чи взагалі він мертвий: розвідка прокоментувала сенсаційну статтю WSJ
23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, усі пасажири та члени екіпажу загинули
фото з відкритих джерел

Україна досі не має реальних доказів загибелі Пригожина

В українській розвідці заявляють, що не мають стовідсоткової інформації, яка б підтвердила загибель в авіакатастрофі ватажка приватної військової компанії «Вагнера» Євгена Пригожина. Про це в коментарі Liga.net сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Він наголосив, що Україна досі не має реальних доказів загибелі Пригожина.

«Це те, що можна констатувати сьогодні. Якщо ситуація зміниться, то її уточнюватимемо. Всі інші матеріали та дослідження цікаві, але в цій ситуації потрібна гарантія, яка однозначно підтвердила б загибель ватажка «Вагнера», – каже Юсов.

Раніше WSJ розкрило подробиці гучного вбивства ватажка ПВК «Вагнера». Зазначається, що його ліквідацію організував директор ФСБ та голова Радбезу Росії Микола Патрушев. Джерела видання у західних спецслужбах кажуть, що президенту-диктатору РФ показали план вбивства Пригожина. Очільник Кремля не став заперечувати.

В Кремлі миттєво відреагували на публікацію видання. Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков назвав статтю «бульварним чтивом». Із його слів, в адміністрації Путіна «бачили цей матеріал, але не хотіли б це коментувати».

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них нібито був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак «Вагнера».

Журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Раніше українська розвідка вже заявляла, що для того, щоб дізнатись, чи насправді Пригожин загинув в авіакатастрофі, потрібен ще час.

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Теги: розвідка Міноборони Україна ПВК Вагнера Дмитро Пєсков

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