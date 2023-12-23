Хто вбив Пригожина і чи взагалі він мертвий: розвідка прокоментувала сенсаційну статтю WSJ

Україна досі не має реальних доказів загибелі Пригожина

В українській розвідці заявляють, що не мають стовідсоткової інформації, яка б підтвердила загибель в авіакатастрофі ватажка приватної військової компанії «Вагнера» Євгена Пригожина. Про це в коментарі Liga.net сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Він наголосив, що Україна досі не має реальних доказів загибелі Пригожина.

«Це те, що можна констатувати сьогодні. Якщо ситуація зміниться, то її уточнюватимемо. Всі інші матеріали та дослідження цікаві, але в цій ситуації потрібна гарантія, яка однозначно підтвердила б загибель ватажка «Вагнера», – каже Юсов.

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Раніше WSJ розкрило подробиці гучного вбивства ватажка ПВК «Вагнера». Зазначається, що його ліквідацію організував директор ФСБ та голова Радбезу Росії Микола Патрушев. Джерела видання у західних спецслужбах кажуть, що президенту-диктатору РФ показали план вбивства Пригожина. Очільник Кремля не став заперечувати.

В Кремлі миттєво відреагували на публікацію видання. Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков назвав статтю «бульварним чтивом». Із його слів, в адміністрації Путіна «бачили цей матеріал, але не хотіли б це коментувати».

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них нібито був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак «Вагнера».

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Журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Раніше українська розвідка вже заявляла, що для того, щоб дізнатись, чи насправді Пригожин загинув в авіакатастрофі, потрібен ще час.