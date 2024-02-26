Ким воює і буде воювати ворог у 2024 році

«Полонені вже давно не брешуть про навчання, а прямо кажуть, що борги загнали на війну, на громадянці стільки не заробиш»

У головах потенційних найманців слова «Україна» і «смерть» мають стояти взагалі поруч

На тлі розмов про мобілізацію та аудиту резервів ЗСУ, який проводить Геншаб і Міноборони. Давайте розберемося – ким воює і буде воювати у 2024 році противник. У них була так звана часткова мобілізація. Була і триває прихована. Триває набір засуджених і підслідних. Свою лепту вносять ПВК. Але основна маса – найманці. З бідних депресивних регіонів, типу Дагестану та інших.

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Полонені вже давно не брешуть про навчання, а прямо кажуть, що борги загнали на війну, на громадянці стільки не заробиш. Плюс мігранти, яким бонусом до зарплати йде громадянство. Питання – що нам із цим робити?

Перше і найлогічніше – бити по їхній економіці. По гаманцю. Удари по нафтовій і газовій інфраструктурі, по промислових об'єктах. Чим уже займається СБУ. «Робота» з нафтопроводами і газопроводами на їхній території. Посилення санкцій. Танспортна блокада скрізь – уроки польських фермерів на допомогу. Ефект не моментальний, але невідворотний.

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Друге – пропаганда. У головах потенційних найманців слова «Україна» і «смерть» мають стояти взагалі поруч. Щоб слово «заробити» було невиразним під хвилею жаху.

Якщо перше завдання для диверсантів, то друге – для грамотної пропаганди. Об'єктивно, поки що диверсанти працюють ефективніше. Потенційні найманці мають вірити, що всі страшні розповіді про злих бандерівців і розіп'ятих хлопчиків – правда. І не менш страшна правда те, про що їм не розповідають. Вони повинні робити в штани при слові «Україна». Колеги, роботи багато.

Третє. Відвертаємося від противника і дивимося в дзеркало. Можна не продовжувати, правильно? У мене розумні читачі і все прекрасно розуміють. Отже, потрібні гроші. Економіка, що працює. Не «більше податків хороших і різних», а умови для різкого зростання. Нові рішення і нові люди на ключових позиціях. Так, а українське громадянство вже набагато цінніше за російське.

Ландшафт зрозумілий, завдання очевидні. Працюємо?