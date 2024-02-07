Кремль будує на півдні Росії нову базу для «вагнерівців» – британська розвідка

Місцезнаходження нового штабу «Вагнера» у Козачих Таборах у Ростовській області

Кремль розбудовує на півдні Росії нову структуру на основі колишніх найманців групи «Вагнера». Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, новий польовий командир групи «Вагнера» Антон «Лотос» Єлізаров оприлюднив свою першу відеозаяву після загибелі колишнього власника "Вагнера" Євгена Пригожина та колишнього польового командира Дмитра «Вагнера» Уткіна в авіакатастрофі у серпні 2023 року.

У своєму відео Єлізаров докладно розповів про місцезнаходження нового штабу «Вагнера» у Козачих Таборах у Ростовській області на півдні Росії, розташованому поряд із казармами 150-ї російської мотострілецької дивізії.

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Єлізаров заявив, що на новій базі «Вагнера» також буде розміщено новий добровольчий корпус Росгвардії, що опосередковано підтверджує підпорядкування «Вагнера» Росгвардії.

За даними британської розвідки, Росгвардія, ймовірно, готує нове формування Добровольчого корпусу із досвідчених співробітників «Вагнера» для посилення військових зусиль Росії в Україні та розширення російського впливу в Африці.

«Російська держава, швидше за все, санкціонувала будівництво нової бази «Вагнера» і розуміє, що, підпорядкувавши «Вагнеру» Росгвардії, вона усунула б будь-яку потенційну загрозу, яку «Вагнер» міг становити для безпеки російського режиму», – зазначили у міноборони Британії.

За повідомленням американських аналітиків, «вагнерівці» тренують спецназ і військових Білорусі.