Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кремль будує на півдні Росії нову базу для «вагнерівців» – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль будує на півдні Росії нову базу для «вагнерівців» – британська розвідка
За даними британської розвідки, Росгвардія, ймовірно, готує нове формування Добровольчого корпусу із досвідчених співробітників «Вагнера»
фото ілюстративне

Місцезнаходження нового штабу «Вагнера» у Козачих Таборах у Ростовській області

Кремль розбудовує на півдні Росії нову структуру на основі колишніх найманців групи «Вагнера». Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter. 

Як зазначається у зведенні, новий польовий командир групи «Вагнера» Антон «Лотос» Єлізаров оприлюднив свою першу відеозаяву після загибелі колишнього власника "Вагнера" Євгена Пригожина та колишнього польового командира Дмитра «Вагнера» Уткіна в авіакатастрофі у серпні 2023 року.

У своєму відео Єлізаров докладно розповів про місцезнаходження нового штабу «Вагнера» у Козачих Таборах у Ростовській області на півдні Росії, розташованому поряд із казармами 150-ї російської мотострілецької дивізії.

Єлізаров заявив, що на новій базі «Вагнера»  також буде розміщено новий добровольчий корпус Росгвардії, що опосередковано підтверджує підпорядкування «Вагнера» Росгвардії.

За даними британської розвідки, Росгвардія, ймовірно, готує нове формування Добровольчого корпусу із досвідчених співробітників «Вагнера»  для посилення військових зусиль Росії в Україні та розширення російського впливу в Африці.

«Російська держава, швидше за все, санкціонувала будівництво нової бази «Вагнера» і розуміє, що, підпорядкувавши «Вагнеру» Росгвардії, вона усунула б будь-яку потенційну загрозу, яку «Вагнер» міг становити для безпеки російського режиму», – зазначили у міноборони Британії.

За повідомленням американських аналітиків, «вагнерівці» тренують спецназ і військових Білорусі.

Читайте також: Хто вбив Пригожина і чи взагалі він мертвий: розвідка прокоментувала сенсаційну статтю WSJ
Теги: ПВК Вагнера британська розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на 1 лютого бійці розвідки знищили морськими дронами Magura V5 ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ
Британська розвідка пояснила, як ліквідація катера «Івановець» вплине на Чорноморський флот РФ
Вчора, 12:20
Путін підписав закон про бюджет Росії на 2024-2026 роки. Майже третина всіх витрат буде спрямована на утримання армії
Британська розвідка повідомила за рахунок чого Путін збільшив військові витрати
5 лютого, 12:30
У Білорусі скоріш за все перебуває менше тисячі «вагнерівців», тоді як у період найбільшої присутності після червня 2023 року їх там було приблизно 8000
Британська розвідка розкрила, скільки «вагнерівців» залишилося в Білорусі
4 лютого, 12:40
Збиття А-50 над Азовським морем: російські ЗМІ підтвердили загибель командира літака
Збиття А-50 над Азовським морем: російські ЗМІ підтвердили загибель командира літака
3 лютого, 00:20
«Росгвардія» приєднала до свого першого так званого добровольчого корпусу три колишні десантно-штурмові загони ПВК «Вагнера»
Кремль посилив контроль над бойовиками ПВК «Вагнер» – британська розвідка
1 лютого, 11:53
Французький мульярдер сказав, що угода чекає на перевірку з боку регулюючих органів, зокрема Антимонопольного комітету України
lifecell перейде у власність французького мільярдера: що відомо про угоду
30 сiчня, 10:20
A-50 – літак дальнього радіолокаційного стеження призначений для спостереження за цілями у повітрі
Британська розвідка пояснила, чому ліквідація літака А-50 має велике значення
17 сiчня, 12:33
Російська армія нездатна протистояти українським безпілотним літальним апарати (FPV-дрони)
Британська розвідка вказала на провали РФ на лівому березі Дніпра
12 сiчня, 11:50
Британська розвідка пояснила, чому Росія помилково бомбить власні міста
Британська розвідка пояснила, чому Росія помилково бомбить власні міста
10 сiчня, 13:04

Соціум

Кремль будує на півдні Росії нову базу для «вагнерівців» – британська розвідка
Кремль будує на півдні Росії нову базу для «вагнерівців» – британська розвідка
Що відомо про Карлсона з Америки, який взяв інтервʼю у Путіна
Що відомо про Карлсона з Америки, який взяв інтервʼю у Путіна
Замість облич святих – танк. РПЦ приголомшила «іконою» (фото)
Замість облич святих – танк. РПЦ приголомшила «іконою» (фото)
Польща підняла в повітря авіацію через ракетний обстріл України
Польща підняла в повітря авіацію через ракетний обстріл України
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
Експрезидент Чилі загинув в авіакатастрофі
Експрезидент Чилі загинув в авіакатастрофі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
20K
Скільки росіян вважають початок війни помилкою: результати опитування
9618
Консерви для чиновників із Києва: зловмисники привласнили кошти із бюджету
9290
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
7734
Лукашенко заробляє мільйони доларів завдяки Британії – ЗМІ
7168
Атака на Київ: пошкоджено багатоповерхівку, четверо загиблих (оновлюється)

Новини

Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Сьогодні, 04:50
День масажиста. Які свята відзначаємо 7 лютого
Сьогодні, 00:20
Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
Вчора, 16:04
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
Дощ та сильний вітер: прогноз погоди на 6 лютого
Вчора, 06:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua