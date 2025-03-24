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На війні з Росією загинув продюсер культових телешоу. Згадаймо Юрія Кірпіка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На війні з Росією загинув продюсер культових телешоу. Згадаймо Юрія Кірпіка
У 2012 році чоловік отримав премію «Телетріумф» за проєкт «Зважені та щасливі»
колаж: glavcom.ua

Кірпік працював у культових шоу «Зважені та щасливі», «Танцюють всі!», «За живе!», «Давай поговоримо про секс»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Кірпіка.

На війні з Росією загинув відомий виконавчий телепродюсер Юрій Кірпік. Він працював у культових шоу «Зважені та щасливі», «Танцюють всі!», «За живе!», «Давай поговоримо про секс», «Всім світом», «Будиночок на щастя», «Джованні». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву телеканалу СТБ, з проєктами якого був тісно повʼязаний Кірпік, та Національну спілку журналістів

Юрій Кірпік був, зокрема, виконавчим продюсером проєкту «Зважені та щасливі» та серіалів «Джованні», «Будиночок на щастя»
Юрій Кірпік був, зокрема, виконавчим продюсером проєкту «Зважені та щасливі» та серіалів «Джованні», «Будиночок на щастя»
фото: Олексій Гладушевський

«У нашій родині Starlightmedia велика втрата… Загинув Юрій Кірпік. Важко в це повірити й знайти слова підтримки його родині, друзям. Для когось з нас він був колегою, для когось справжнім другом, людиною, яка завжди підтримувала, жартувала й несла світло навіть у найважчі часи», – написав колега загиблого Олександр Биков 13 березня 2025 року.

Виконавча продюсерка телеканалу ICTV Анастасія Грабар зазначила, що Юрій був найпрофесійнішим телевізійником, з яким їй довелося працювати: «Тепер ти будеш оберігати нас з неба… друже. Честь знати тебе, Герою!».

У 2012 році за проєкт «Зважені та щасливі» він разом із колегами отримав нагороду «Телетріумф».

Анастасія Грабар зазначила, що Юрій був найпрофесійнішим телевізійником, з яким їй довелося працювати
Анастасія Грабар зазначила, що Юрій був найпрофесійнішим телевізійником, з яким їй довелося працювати
фото: Фуад Алієв/Facebook

«Всі ці дні, як дізналася про твою загибель, просто не знала, що написати, боялася що, як тільки напишу, це стане реальністю… Жахливою реальністю, справжньою трагедією і нестерпним болем… Ти був дуже хорошою людиною: люблячим, уважним, справжнім, невтомним, імпульсивним, завзятим, сміливим, відданим… Я завжди памʼятатиму нашу роботу, спілкування, останню зустріч влітку 22-го після моєї вистави в Ужгороді, коли я відкрила двері гримерки і за величезним букетом квітів побачила: свою людину! Дякую тобі, Юрочка, що був, дякую за все, що зробив для нас, вічна слава Герою, сердечне співчуття родині і друзям!», –  написала Олеся Жураківська.

Олеся Жураківська і продюсер Юрій Кірпік
Олеся Жураківська і продюсер Юрій Кірпік
фото: Жураківська Олеся/Facebook

Колеги Кірпіка не розповіли, у якому підрозділі та на якій посаді він служив. Також не відомі обставини його загибелі.

На фронті загинув продюсер компанії Starlight Media Юрій Кірпік
На фронті загинув продюсер компанії Starlight Media Юрій Кірпік
фото: Національна спілка журналістів України/Facebook

Прощання з героєм відбулося 19 березня в ритуальній залі на Байковій, 16 у Києві. Захисника поховали на Алеї Героїв Берковецького кладовища.

За даними Інституту масової інформації, Юрій Кірпік став 99-м у списку загиблих медійників, яких убила Росія з початку повномасштабного вторгнення.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

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