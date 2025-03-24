На війні з Росією загинув продюсер культових телешоу. Згадаймо Юрія Кірпіка

У 2012 році чоловік отримав премію «Телетріумф» за проєкт «Зважені та щасливі»

Кірпік працював у культових шоу «Зважені та щасливі», «Танцюють всі!», «За живе!», «Давай поговоримо про секс»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Кірпіка.

На війні з Росією загинув відомий виконавчий телепродюсер Юрій Кірпік. Він працював у культових шоу «Зважені та щасливі», «Танцюють всі!», «За живе!», «Давай поговоримо про секс», «Всім світом», «Будиночок на щастя», «Джованні». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву телеканалу СТБ, з проєктами якого був тісно повʼязаний Кірпік, та Національну спілку журналістів.

Юрій Кірпік був, зокрема, виконавчим продюсером проєкту «Зважені та щасливі» та серіалів «Джованні», «Будиночок на щастя» фото: Олексій Гладушевський

«У нашій родині Starlightmedia велика втрата… Загинув Юрій Кірпік. Важко в це повірити й знайти слова підтримки його родині, друзям. Для когось з нас він був колегою, для когось справжнім другом, людиною, яка завжди підтримувала, жартувала й несла світло навіть у найважчі часи», – написав колега загиблого Олександр Биков 13 березня 2025 року.

Виконавча продюсерка телеканалу ICTV Анастасія Грабар зазначила, що Юрій був найпрофесійнішим телевізійником, з яким їй довелося працювати: «Тепер ти будеш оберігати нас з неба… друже. Честь знати тебе, Герою!».

У 2012 році за проєкт «Зважені та щасливі» він разом із колегами отримав нагороду «Телетріумф».

Анастасія Грабар зазначила, що Юрій був найпрофесійнішим телевізійником, з яким їй довелося працювати фото: Фуад Алієв/Facebook

«Всі ці дні, як дізналася про твою загибель, просто не знала, що написати, боялася що, як тільки напишу, це стане реальністю… Жахливою реальністю, справжньою трагедією і нестерпним болем… Ти був дуже хорошою людиною: люблячим, уважним, справжнім, невтомним, імпульсивним, завзятим, сміливим, відданим… Я завжди памʼятатиму нашу роботу, спілкування, останню зустріч влітку 22-го після моєї вистави в Ужгороді, коли я відкрила двері гримерки і за величезним букетом квітів побачила: свою людину! Дякую тобі, Юрочка, що був, дякую за все, що зробив для нас, вічна слава Герою, сердечне співчуття родині і друзям!», – написала Олеся Жураківська.

Олеся Жураківська і продюсер Юрій Кірпік фото: Жураківська Олеся/Facebook

Колеги Кірпіка не розповіли, у якому підрозділі та на якій посаді він служив. Також не відомі обставини його загибелі.

На фронті загинув продюсер компанії Starlight Media Юрій Кірпік фото: Національна спілка журналістів України/Facebook

Прощання з героєм відбулося 19 березня в ритуальній залі на Байковій, 16 у Києві. Захисника поховали на Алеї Героїв Берковецького кладовища.

За даними Інституту масової інформації, Юрій Кірпік став 99-м у списку загиблих медійників, яких убила Росія з початку повномасштабного вторгнення.

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