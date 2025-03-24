На війні з Росією загинув продюсер культових телешоу. Згадаймо Юрія Кірпіка
Кірпік працював у культових шоу «Зважені та щасливі», «Танцюють всі!», «За живе!», «Давай поговоримо про секс»
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Кірпіка.
На війні з Росією загинув відомий виконавчий телепродюсер Юрій Кірпік. Він працював у культових шоу «Зважені та щасливі», «Танцюють всі!», «За живе!», «Давай поговоримо про секс», «Всім світом», «Будиночок на щастя», «Джованні». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву телеканалу СТБ, з проєктами якого був тісно повʼязаний Кірпік, та Національну спілку журналістів.
«У нашій родині Starlightmedia велика втрата… Загинув Юрій Кірпік. Важко в це повірити й знайти слова підтримки його родині, друзям. Для когось з нас він був колегою, для когось справжнім другом, людиною, яка завжди підтримувала, жартувала й несла світло навіть у найважчі часи», – написав колега загиблого Олександр Биков 13 березня 2025 року.
Виконавча продюсерка телеканалу ICTV Анастасія Грабар зазначила, що Юрій був найпрофесійнішим телевізійником, з яким їй довелося працювати: «Тепер ти будеш оберігати нас з неба… друже. Честь знати тебе, Герою!».
У 2012 році за проєкт «Зважені та щасливі» він разом із колегами отримав нагороду «Телетріумф».
«Всі ці дні, як дізналася про твою загибель, просто не знала, що написати, боялася що, як тільки напишу, це стане реальністю… Жахливою реальністю, справжньою трагедією і нестерпним болем… Ти був дуже хорошою людиною: люблячим, уважним, справжнім, невтомним, імпульсивним, завзятим, сміливим, відданим… Я завжди памʼятатиму нашу роботу, спілкування, останню зустріч влітку 22-го після моєї вистави в Ужгороді, коли я відкрила двері гримерки і за величезним букетом квітів побачила: свою людину! Дякую тобі, Юрочка, що був, дякую за все, що зробив для нас, вічна слава Герою, сердечне співчуття родині і друзям!», – написала Олеся Жураківська.
Колеги Кірпіка не розповіли, у якому підрозділі та на якій посаді він служив. Також не відомі обставини його загибелі.
Прощання з героєм відбулося 19 березня в ритуальній залі на Байковій, 16 у Києві. Захисника поховали на Алеї Героїв Берковецького кладовища.
За даними Інституту масової інформації, Юрій Кірпік став 99-м у списку загиблих медійників, яких убила Росія з початку повномасштабного вторгнення.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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