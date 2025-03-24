Росіяни вдарили по Запоріжжю: поранено жінку

Через ворожу атаку дістала поранень 54-річна жінка

У ніч проти 24 березня армія РФ атакувала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, поранено жінку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Запорізьку ОВА.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна багатоповерхівок, гараж та приватні будинки.

Руйнування у Запоріжжі після атаки РФ фото: Запорізька ОВА

Через ворожу атаку дістала поранень 54-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації постраждала відмовилася. Зазначається, що через обстріл РФ сталася пожежа. Екстрені служби виїхали на місце.

«Вдячний всім службам, які долучилися до ліквідації наслідків атаки, за стійкість, злагодженість та оперативність», – додав Федоров.

Нагадаємо, в ніч на 23 березня, в Києві внаслідок російської атаки загинули батько, Олександр, та його п’ятирічна донька Ніколь. Мати дівчинки вижила і бореться у лікарні за своє життя.

У Дніпровському районі столиці квартира перетворилась на згарище після російського удару. На даху будинку утворилася велика вирва після влучання уламків ворожого дрона.

Зауважимо, що Київська міська військова адміністрація повідомила про наслідки ворожої повітряної атаки по столиці вночі 23 березня. За попередніми даними, троє людей загинуло.

10 людей постраждали, восьмеро осіб отримало різні травми.

Нагадаємо, триває 1125-й день повномасштабної війни в Україні.