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Сьогодні – Благовіщення: історія свята, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сьогодні – Благовіщення: історія свята, традиції та заборони
Благовіщення Пресвятої Богородиці – одне з 12 найважливіших свят
фото з відкритих джерел

За повір’ям, як пройде Благовіщення – так пройде і весь рік

Сьогодні, 25 березня, відзначається одне з 12 найважливіших християнських свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Благовіщення – важливе християнське свято річного циклу. У народному розумінні Благовіщення – початок весняно-літнього півріччя. Сама ж назва свята тлумачиться ширше. Воно асоціюється не тільки з повідомленням Діві Марії про появу на світ Сина Божого, а ще й із благою звісткою про пробудження землі від сну і настанні весни.

Благовіщення Пресвятої Богородиці відзначають за дев’ять місяців до Різдва Христового. Традиційно святкували Благовіщення 7 квітня, але після переходу Православної церкви України на новий календар Благовіщення у 2024 році випадає на 25 березня.

Історія свята

У християнстві це одне з найважливіших свят. Благовіщення святкують приблизно від IV століття. Згадується у Новому Заповіті описаного у Євангелії від Луки (Лук 1:26-38).

Після весілля Марії з Йосипом, до неї в Назарет з благою звісткою прийшов архангел Гавриїл та приніс радісну звістку (благу вістку) про те, що вона скоро народить Спасителя-Ісуса Христа та промовив такі слова: «Радуйся, благодатна, Господь з Тобою! Благословенна Ти між жінками. І благословен плід лона Твого!».

Діва Марія прийняла цей найвищий дар – бути Матір’ю самого Божого Сина. Тому символом свята є білі голуби у синьому небі – як втілення благої звістки. Крім того, синій є кольором Богородиці, тому в цей день священники одягають блакитні ряси.

Народні прикмети та повір’я

  • Як Благовіщення проведеш, так весь рік і проживеш.
  • Яке Благовіщення, такий і Великдень.
  • Якщо на Благовіщення ніч тепла, то весна буде дружна.
  • Якщо до цього дня ще не прилетіли ластівки – весна буде холодна.
  • Ранковий туман – до великого розливу річок і струмків.
  • Якщо вітер, туман і іній, то рік буде врожайний.
  • На Благовіщення дощ – вродить жито і буде грибне літо.
  • Сонячний день – до хорошого урожаю ярих.
  • Гроза – до теплого літа й урожаю горіхів.
  • Сонячний день – вродить пшениця.
  • Людину, котра працює на Благовіщення, переслідуватимуть нещастя.
  • Якщо в цей день під час трапези впустити крихти або пролити краплі, то в будинку буде багато мух і бліх.
  • Якщо на Благовіщення людина буде здорова, сита, одягнена і з грошима, то все протягом року у неї буде добре.

Що не можна робити на Благовіщення

  • У цей день, як і в усі великі свята, не можна займатися фізичною працею та роботою по дому.
  • Забороняється шити, в'язати та вишивати. Під забороною – зрізання квітів та обрізання дерев.
  • У свято не можна одягати новий одяг.
  • Заборонено ходити у гості. Вважалося, що свято необхідно провести у сімейному колі.
  • Благовіщення припадає на період Великого посту, тому не можна вживати їжу тваринного походження. Але в цей день деякі обмеження пом'якшувалися: можна було їсти рибу та морепродукти.
  • На Благовіщення не можна віддавати щось з дому, інакше доля складеться так, що прийде бідність.
  • Не можна кричати, нецензурно лаятися, сваритися. Думки та вчинки мають бути добрими та спокійними.
  • На Благовіщення у храмах не відбуваються заупокійні служби та моління, а також не проводять вінчання.

Що можна робити на Благовіщення

Оскільки це велике церковне свято, то на Благовіщення Пресвятої Богородиці добре відвідати літургію в церкві та помолитися.

До Діви Марії звертаються з особливими проханнями – просять здоров'я, захисту, допомоги у важких ситуаціях, прощення гріхів, а також дякують за отримані блага. Не має значення, яку молитву читати Богородиці або ж звертатися своїми словами – головне, щоб молитва була щирою. 

У народі існує традиція вмиватися цього дня талою водою - вважається, що це зміцнює здоров'я. Господині ж запасаються благовіщенською сіллю – вірять, що вона рятує від усіх хвороб.

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Теги: церква свята Українська православна церква традиції свято календар

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