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Кремль тисне на Набіулліну: Центральний банк Росії опинився під прицілом через високу ставку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Кремль тисне на Набіулліну: Центральний банк Росії опинився під прицілом через високу ставку
У Росії загострюється напруга між головою Центрального банку Ельвірою Набіулліною та Кремлем
фото з відкритих джерел

Експерти припускають, що Путін прагне перевести невдоволення ділових кіл із Кремля на Центробанк, зокрема, особисто на Набіулліну

У Росії загострюється напруга між головою Центрального банку Ельвірою Набіулліною та Кремлем через високу ключову процентну ставку, яка наразі становить 21% – найвищий показник із 2003 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією інсайдерів, у Кремлі звинувачують Центробанк у розкрученні інфляції та планують взяти під контроль його монетарну політику.

23 березня Рахункова палата Ради Федерації ініціювала перевірку політики Центробанку за 2022–2024 роки. Джерела стверджують, що це фактична спроба «атаки» на Набіулліну.

ISW зазначає, що група лобістів з великого російського бізнесу домагається зниження процентної ставки.

Попри тиск, Центральний банк підвищує ставку на високому рівні, намагаючись стримати інфляцію, яка, за незалежними оцінками, може сягати 20–25% – удвічі більше, ніж офіційно заявляє Кремль.

Експерти припускають, що Путін прагне перевести невдоволення ділових кіл із Кремля на Центробанк, зокрема, особисто на Набіулліну, хоча її політика значною мірою залежить від вказівок згори.

Ймовірно, Кремль використовує аудит як інструмент політичного тиску, намагаючись втримати контроль над монетарною політикою в умовах воєнної економіки.

Така ситуація, словами аналітиків, унеможливлює ефективне стимулювання інфляції та загрожує довгостроковою фінансовою нестабільністю.

Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила голові центрального банку РФ Ельвірі Набіулліній про підозру в плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни проти України.

До слова, глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що майже всі наявні ресурси в російській економіці вже використовуються. 

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Теги: путін політика аудит Рахункова палата росія Центральный банк

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