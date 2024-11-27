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Намагався пояснити, що таке українська мова. Поліцейський з Київщини здивував монологом на іспиті

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Намагався пояснити, що таке українська мова. Поліцейський з Київщини здивував монологом на іспиті
На відео чоловік постійно повторює, як він любить українську мову
Фото: скриншот з відео

Представник поліції здивував мережу своїми здібностями в усному мовленні

У мережі набирає популярності відео із поліцейським з Київщини. Під час іспиту він три хвилини розповідав про свою любов до української мови. Відео монологу «Главком» отримав від джерел у поліції.

Як відомо, держслужбовці повинні підтвердити свій рівень володіння українською мовою на спеціальному іспиті дял подальшого виконання своїх службових обовʼязків. Іспит триває 60 хвилин і складається з 30 тестових завдань, одного письмового та одного усного завдання.

Так, усна частина іспиту передбачає виголошення монологу на одну з обраних тем. Претендент має продемонструвати вміння усно формулювати думку відповідно до мети та завдань спілкування.

Згідно із даними з відкритих джерел, героя відео – поліцейського з Київщини – звати Сергій Бабін, і він працює, ймовірно, у Борисполі.
На відео чоловік постійно повторює, як він любить українську мову, та намагається описати, чим для нього є рідна мова.

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«Мова – це цінність, я люблю мову. Мова – це життя, мова – це соловʼїна мова. Я люблю мову. Спілкуюсь я мовою, мова – це найкраща мова. Не було би мови, я би – мова. Мова – це написав українською мовою «Кобзар». Найкраща мова – це тільки є українська мова. Мова – це найкращі вірші, які написали поети», – йдеться в уривку з відео.

Відео вже набирає популярності у соціальних мережах. Користувачі по-різному реагують на такий монолог представника поліції. Частина українців із розумінням поставилася до чоловіка, оскільки, можливо, він не був підготовлений. Однак, багато користувачів були шоковані такими знаннями та способом вираження своїх думок.

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Скриншот: Telegram / Gura Anton
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Скриншот: Telegram / Gura Anton

У коментарі «Главкому» жителі Борисполя розповіли, що Сергій Бабін перебуває в них «у немилості». Він нібито підмічений у корупційних злочинах. Зазначається, що після публікації відео у мережі, керівництво бориспільського відділку, ймовірно, може перевести Бабіна на службу до Києва.

Нагадаємо, у інтерв’ю з головою Комісії зі стандартів державної мови Юлією Чернобров стало відомо, який вигляд мають нові іспити щодо визначення рівня володіння українською мовою, хто з міністрів уже має мовний сертифікат, а також вперше прокоментувала скандал, який стався у 2022 році.

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Теги: українська мова поліція іспит

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