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Шокуюча ДТП у Китаї: водій на позашляховику в'їхав у натовп школярів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Шокуюча ДТП у Китаї: водій на позашляховику в'їхав у натовп школярів
Мінімум десять дітей постраждало унаслідок ДТП
скрін із відео

Позашляховик збив дітей біля школи у китайському місті Чанде

Автомобіль в'їхав у натовп дітей перед входом до початкової школи «Юн'ань» у китайському місті Чанде. Про це повідомляє Xinhua News Agency.

Шокуючий інцидент стався вранці 19 листопада у місті Чанде китайської провінції Хунань. Великий білий позашляховик раптово втратив керування і на повній швидкості в'їхав у натовп дітей перед входом до початкової школи, які чекали на початок уроків. Внаслідок наїзду постраждали учні молодших класів.

За словами очевидців, чоловік за кермом хаотично та спокійно переїжджав людей. Понад 10 людей отримали серйозні поранення, однак точна кількість постраждалих поки не уточнюється.

«Діти, рятуючись із місця події, намагалися втекти на територію школи. Водія було затримано на місці батьками учнів та співробітниками охорони навчального закладу, його доставили до поліції. Мотивом його дій стала «помста суспільству», – додає Xinhua.

Обурені батьки разом із охороною школи змогли затримати водія позашляховика та передати його правоохоронним органам. Поліція розпочала розслідування обставин ДТП, остаточно причини якої наразі не встановлено.

Раніше у місті Чжухай на півдні Китаю загинули 35 людей після того, як позашляховик вʼїхав у натовп на території відкритого спортивного центру. Ще понад 40 людей поранені.Серед постраждалих багато людей середнього та літнього віку, але також є діти й підлітки. У спортивному центрі просто неба часто тренувалися місцеві мешканці. Тепер його тимчасово закрили.

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Теги: ДТП розслідування поліція чоловік батьки поранення Китай діти школа водій

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