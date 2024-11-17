Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Берліні стартував марш російської опозиції, організований Навальною

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Берліні стартував марш російської опозиції, організований Навальною
Демонстрація проходить під гаслом «Ні Путіну! Ні війні в Україні! Свободу політичним в'язням!»
фото: «Новая газета Европа»

Учасники вимагають негайного виведення російських військ з України

 

У Берліні біля Потсдамської площі розпочався мітинг-марш – антивоєнна демонстрація російської опозиції. На акції присутні, зокрема, організатори – провідні російські опозиціонери у вигнанні Юлія Навальна, Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин. Про це пишуть DW та «Новая газета Европа».

До початку акції поліція оцінила кількість учасників у 1800 осіб.

Демонстрація проходить під гаслом «Ні Путіну! Ні війні в Україні! Свободу політичним в'язням!».

Декілька учасників прийшли з російськими триколрами. Українці ж попросили просять прибрати «фашистську ганчірку». У відповідь росіяни запитують, чому ті «не на фронті».

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв назвав піар-ходом антивоєнну демонстрацію російської опозиції у Берліні, яка проходить через понад два з половиною роки після нападу РФ на Україну. Про це повідомив Spiegel.

Юлія Навальна на мітингу
Юлія Навальна на мітингу
фото: «Новая газета Европа»

Учасники вимагають негайного виведення російських військ з України, імпічменту лідера Росії Володимира Путіна і притягнення його до відповідальності як воєнного злочинця. Мета акції – «об'єднати всіх, хто виступає проти агресивної і злочинної політики Володимира Путіна – проти війни в Україні і проти політичних репресій всередині Росії».

До початку акції поліція оцінила кількість учасників у 1800 осіб
До початку акції поліція оцінила кількість учасників у 1800 осіб
фото: «Новая газета Европа»

Також акцію «російської опозиції» організовано в Празі – її поєднано з мітингом за чеську демократію. На площі зібралося близько тисячі осіб.

12 фото
На весь екран

ЗМІ пишуть також про мітинг у Варшаві, де зібралися близько ста осіб.

Нагадаємо, Юлія Навальна спробує зробити те, чого не зміг її чоловік: взяти участь у виборах президента Росії. Про це вона заявила в інтерв’ю BBC. Навальна зізналася, що також уявляє себе політиком, яким був її чоловік Олексій. Навальна сказала, що бачить себе кандидатом у президенти РФ. Моя мета – наблизити й уможливити зміни в країні. Якщо я повернуся до Росії, я піду на вибори кандидатом у президенти», – підкреслила дружина загиблого опозиціонера. Утім, як вважає Навальна, доки Володимир Путін залишається при владі, її повернення до Москви неможливе. 

Також Басманний районний суд Москви заочно заарештував Юлію Навальну. Справа проти неї порушена за статтею про участь в екстремістському співтоваристві.  

За офіційною версією російської влади, Навальний помер у віці 47 років у колонії у лютому 2024 року. В серпні слідчі офіційно підтвердили, що Навальний помер від «комбінованого захворювання» та «аритмії». Вдова політика спростовує офіційну версію та вважає, що його вбили, а докази намагаються приховати.

Читайте також:

Теги: посол українці поліція Европа мітинг росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Арестович на початку повномасштабного вторгнення намагався заспокоїти українців
Про що мають говорити сьогоднішні «арестовичі»
20 жовтня, 16:00
Автор скандального законопроекту пояснює: можна зберігати 30 кубометрів соснових дров або 15 кубів дубових без жодної відповідальності
За дрова – до в’язниці!? Хто роздуває скандал і чому він штучний Право
5 листопада, 10:50
У рамках кримінального провадження слідчі встановлюють обставини вибуху та походження боєприпасу
На Рівненщині від вибуху гранати загинули батько та син
26 жовтня, 19:20
В Одесі затримали афериста, який обіцяв ухилитись від мобілізації чоловікам
В Одесі чоловік за $12 тис. обіцяв ухилянтам вплинути на ВЛК для уникнення мобілізації
29 жовтня, 03:36
Причини аварії поки не відомі
У центрі Осло трамвай злетів із рейок та в’їхав у крамницю
29 жовтня, 22:42
В Іспанії загинули люди під час повені
Внаслідок повені в Іспанії збільшилось число жертв – Associated Press
31 жовтня, 06:01
На Черкащині засудили шахрая
Міняв iPhone на майонез. На Черкащині суд виніс вирок шахраю
31 жовтня, 21:26
Клименко є уродженцем Ставропілля, який до повномасштабного вторгнення служив в окупованому Криму
На війні ліквідовано російського генерал-майора, який створив концтабір у Донецьку
7 листопада, 19:10
Надійшло 65 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури
Росіяни за добу 417 разів били по населених пунктах Запоріжжя
9 листопада, 07:54

Політика

«Путіна дзвінками ніхто не зупинить»: прем’єр Польщі відреагував на масштабний удар по Україні
«Путіна дзвінками ніхто не зупинить»: прем’єр Польщі відреагував на масштабний удар по Україні
У Берліні стартував марш російської опозиції, організований Навальною
У Берліні стартував марш російської опозиції, організований Навальною
Шольц після масованої атаки на Україну прокоментував свою розмову з Путіним
Шольц після масованої атаки на Україну прокоментував свою розмову з Путіним
Трюдо спрогнозував, коли завершиться війна в Україні
Трюдо спрогнозував, коли завершиться війна в Україні
Резиденцію Нетаньягу атакували бомби
Резиденцію Нетаньягу атакували бомби
Масований обстріл України: Санду різко відреагувала
Масований обстріл України: Санду різко відреагувала

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 листопада: ситуація на фронті
76K
Командир аеромобільного батальйону розповів, за що йому пропонував гроші полонений окупант
58K
Утік і заробляє на російськомовних піснях. Музичний оглядач викрив Сергія Бабкіна
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 листопада 2024
17K
Зафіксовано пуски ракет із стратегічних бомбардувальників
8261
Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по Україні, Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне за ніч

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Сьогодні, 09:29
Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по Україні, Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно з проясненнями та без дощу: прогноз погоди на 17 листопада
Сьогодні, 06:00
Зафіксовано пуски ракет із стратегічних бомбардувальників
Сьогодні, 05:47
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Ціни вдвічі вищі, ніж у Європі». Тимошенко оголосила війну аптечній мафії
Вчора, 13:45

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua