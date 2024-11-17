У Берліні стартував марш російської опозиції, організований Навальною

Демонстрація проходить під гаслом «Ні Путіну! Ні війні в Україні! Свободу політичним в'язням!»

Учасники вимагають негайного виведення російських військ з України

У Берліні біля Потсдамської площі розпочався мітинг-марш – антивоєнна демонстрація російської опозиції. На акції присутні, зокрема, організатори – провідні російські опозиціонери у вигнанні Юлія Навальна, Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин. Про це пишуть DW та «Новая газета Европа».

До початку акції поліція оцінила кількість учасників у 1800 осіб.

Демонстрація проходить під гаслом «Ні Путіну! Ні війні в Україні! Свободу політичним в'язням!».

Декілька учасників прийшли з російськими триколрами. Українці ж попросили просять прибрати «фашистську ганчірку». У відповідь росіяни запитують, чому ті «не на фронті».

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв назвав піар-ходом антивоєнну демонстрацію російської опозиції у Берліні, яка проходить через понад два з половиною роки після нападу РФ на Україну. Про це повідомив Spiegel.

Юлія Навальна на мітингу фото: «Новая газета Европа»

Учасники вимагають негайного виведення російських військ з України, імпічменту лідера Росії Володимира Путіна і притягнення його до відповідальності як воєнного злочинця. Мета акції – «об'єднати всіх, хто виступає проти агресивної і злочинної політики Володимира Путіна – проти війни в Україні і проти політичних репресій всередині Росії».

До початку акції поліція оцінила кількість учасників у 1800 осіб фото: «Новая газета Европа»

Також акцію «російської опозиції» організовано в Празі – її поєднано з мітингом за чеську демократію. На площі зібралося близько тисячі осіб.

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ЗМІ пишуть також про мітинг у Варшаві, де зібралися близько ста осіб.

Нагадаємо, Юлія Навальна спробує зробити те, чого не зміг її чоловік: взяти участь у виборах президента Росії. Про це вона заявила в інтерв’ю BBC. Навальна зізналася, що також уявляє себе політиком, яким був її чоловік Олексій. Навальна сказала, що бачить себе кандидатом у президенти РФ. Моя мета – наблизити й уможливити зміни в країні. Якщо я повернуся до Росії, я піду на вибори кандидатом у президенти», – підкреслила дружина загиблого опозиціонера. Утім, як вважає Навальна, доки Володимир Путін залишається при владі, її повернення до Москви неможливе.

Також Басманний районний суд Москви заочно заарештував Юлію Навальну. Справа проти неї порушена за статтею про участь в екстремістському співтоваристві.

За офіційною версією російської влади, Навальний помер у віці 47 років у колонії у лютому 2024 року. В серпні слідчі офіційно підтвердили, що Навальний помер від «комбінованого захворювання» та «аритмії». Вдова політика спростовує офіційну версію та вважає, що його вбили, а докази намагаються приховати.