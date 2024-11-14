Екіпаж патрульних потрапив під обстріл у Слов’янську

Під час патрулювання вулицею Генерала Батюка під обстріл потрапив екіпаж патрульних

Внаслідок російського обстрілу вранці 14 листопада Слов’янська Донецької області поранення зазнав патрульний. Про це повідомила Патрульна поліція України.

«Сьогодні зранку ворог поцілив по Слов’янську на Донеччині. Під час патрулювання вулицею Генерала Батюка під обстріл потрапив екіпаж патрульних», – ідеться у повідомленні.

Під час ворожого обстрілу один патрульний отримав ушкодження ноги фото: Патрульна поліція України, Facebook

Як поінформували в поліції, один патрульний отримав ушкодження ноги. На даний час він перебуває під наглядом медиків.

Також пошкоджень зазнав службовий автомобіль.

Нагадаємо, російські військові пострілом зі стрілецької зброї вбили цивільну в Лиманській громаді Донецької області. Попередньо було встановлено, що 10 листопада на околицях села Терни російські військові відкрили вогонь по цивільній, яка йшла вулицею. Унаслідок пострілу зі стрілецької зброї жінка загинула на місці.

Також відомо, що Росія вбиває українських військовополонених для залякування власних солдатів і для того, аби продемонструвати зневагу до міжнародного гуманітарного права Про це Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець сказав у коментарі «Радіо Свобода». За його словами, РФ намагається залякати своїх солдатів, аби вони не здавалися в полон. Окупантів переконують, що українці стратять їх. Також, на думку омбудсмена, російська сторона намагається продемонструвати неефективність нинішньої системи міжнародного гуманітарного права.