На вулиці Одеси сталася стрілянина

Потерпілого ушпиталили медики

В Одесі конфлікт посеред вулиці закінчився стріляниною. Фігурант втік, але його оперативно затримали. Про це повідомили в поліції регіону.

«Правоохоронці попередньо встановили, що між чоловіком та двома жінками стався конфлікт. У результаті інциденту чоловік завдав одній із них тілесні ушкодження. Очевидцем події став перехожий, який заступився за жінку. У відповідь порушник здійснив декілька пострілів у бік чоловіка та втік з місця події. Потерпілого ушпиталили медики, жінка до лікарів за допомогою не зверталась», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили пістолет.

Слідчі поліції кваліфікували дії фігуранта за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у липні в Одесі поблизу ринку Привоз трапився конфлікт за участі перехожих внаслідок чого сталася стрілянина.

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який вдосконалює питання щодо застосування електрошокерів поліцейськими. Документ зокрема, пропонує розширити перелік підстав для застосування електрошокерів.