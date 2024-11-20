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У Таїланді жінка вбила 14 людей ціанідом. Яке покарання ухвалив суд

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Таїланді жінка вбила 14 людей ціанідом. Яке покарання ухвалив суд
Суд постановив, що вбивця має виплатити родині померлої два мільйони бат (понад 57 тис. доларів) компенсації
фото: EPA

За даними поліції, Сарарат мала залежність від азартних ігор і націлювалася на друзів, яким була винна

У Таїланді жінку засудили до смертної кари в першій з низки справ, де її звинувачують у вбивстві 14 друзів за допомогою ціаніду. Правоохоронці вважають, що вона могла отруювати людей з 2015 року. Про це повідомляє BBC.

Суд у Бангкоку визнав 36-річну Сарарат Рангсівутапорн винною у додаванні отрути в їжу та напої заможної подруги під час їхньої подорожі минулого року.

Родичі подруги відмовилися визнати, що та померла природною смертю, а розтин виявив у її тілі сліди ціаніду. Поліція затримала Сарарат і виявила інші подібні смерті. 

За даними поліції, Сарарат мала залежність від азартних ігор і націлювалася на друзів, яким була винна. Також вона викрадала їхні коштовності та інші цінні речі. А втім, одна людина, яку вона нібито отруїла, вижила.

У квітні 2023 року Сарарат зі своєю 32-річною подругою подорожувала до провінції Ратчабурі на захід від Бангкока, де вони взяли участь у буддистському захисному ритуалі біля річки, розповіли правоохоронці. 

Її подруга втратила свідомість і померла після того, як вони поїли. Тоді Сарарат не зробила жодних зусиль, щоб допомогти жінці. Згодом телефон, гроші та сумки вбитої зникли. За словами матері загиблої, Сарарат посміхалася, коли судді зачитували вирок. Вона не визнала себе винною.

Окрім смертної кари, суд постановив, що вбивця має виплатити родині померлої два мільйони бат (понад 57 тис. доларів) компенсації.

Окрім того, колишнього чоловіка Сарарат, ексофіцера поліції, та її адвоката засудили до одного року і чотирьох місяців і двох років ув'язнення відповідно за приховування доказів, аби жінка змогла уникнути кримінального переслідування. Вони також не визнали себе винними.

Ціанід позбавляє клітини організму кисню, що може викликати серцеві напади. Серед ранніх симптомів — запаморочення, задишка та нудота.

Нагадаємо, стали відомі подробиці масового отруєння в готелі Бангкока Grand Hyatt Erawan, де покоївка виявила шість трупів: трьох чоловіків та трьох жінок. Повідомляється, що усі загиблі були діловими партнерами.

В'єтнамка з американським паспортом Шерін Чонг разом із рештою загиблих інвестувала у великий будівельний проект у В'єтнамі, але він провалився.

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Теги: гроші телефон поліція жінка чоловік вирок запаморочення Таїланд

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