«Чеченська кампанія Яценюка»: СБУ оголосила в розшук російського слідчого, що сфальсифікував справу



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Яценюк вважає звинувачення Слідчого комітету РФ в участі у першій російсько-чеченській війні 1994-1995 років діагнозом російської влади

Співробітник Слідчого комітету РФ ховається від українських правоохоронців з 27 березня поточного року

Служба безпеки України оголосила в розшук російського слідчого Артура Найманова, який відкрив кримінальну справу проти колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка за нібито участь в Чеченській війні. Інформація про розшук росіянина опублікована на сайті Міністерства внутрішніх справ, повідомляють «Українські Новини».

Зазначено, що співробітник Слідчого комітету РФ ховається від українських правоохоронців з 27 березня поточного року.

Йому заочно пред'явлено підозру щодо ч. 2 ст. 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією) ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного рішення) Кримінального кодексу.

Запобіжний захід підозрюваному не обирався.

За версією українських правоохоронців, слідчий Найманов причетний до фальсифікації кримінальних справ проти Яценюка, лідера організації «Братство» Дмитра Корчинського, позафракційного депутата Верховної Ради, екс-лідера партії «Правий сектор» Дмитра Яроша та координатора націоналістичної організації «С14» Сергія Мазура.

Як повідомлялося, Яценюк вважає звинувачення Слідчого комітету Росії в участі у першій російсько-чеченській війні 1994-1995 років діагнозом російської влади.

Також Яценюк має намір просити Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнати незаконним його кримінальне переслідування на території Росії.