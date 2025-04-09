Наступ РФ на Сумську і Харківську області: ЦПД пояснив заяву Сирського

Андрій Коваленко: Про наступ на Суми і Харків наразі говорити точно не можна

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ розпочала новий етап широкомасштабного наступу. Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко наголошує, що «не варто плутати слова про Сумщину і Харківщину з Сумами і Харковом». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Коваленка.

Андрій Коваленко зауважує, що окупанти активізувалися в напрямку Сумщини і Харківщини вже давно.

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«Не варто плутати слова про Сумщину і Харківщину з Сумами і Харковом. Росіяни справді активізувалися в напрямку Сумщини і Харківщини, вже доволі давно. Але про наступ на Суми і Харків наразі говорити точно не можна. Зовсім різні речі. Не варто точно перекручувати слова військових, потрібно вірно їх тлумачити», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Російська Федерація розпочала новий етап широкомасштабного наступу, посиливши тиск на Сумську та Харківську області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Головком підтвердив активізацію бойових дій на північному напрямку. Генерал нагадав, що ще торік Росія не досягла суттєвих стратегічних проривів, хоча активно використовувала живу силу заради тактичних переваг. Однак із того часу підхід ворога суттєво не змінився.