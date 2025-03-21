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Прийняв свій останній бій на Покровському напрямку. Згадаймо Олексія Андросюка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Прийняв свій останній бій на Покровському напрямку. Згадаймо Олексія Андросюка
У захисника залишилися дружина, донька, мати та сестра
колаж: glavcom.ua

У 2022 році Олексій Андросюк добровільно пішов захищати Україну

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олексія Андросюка.

11 березня 2025 року на Покровському напрямку, Донецької області поліг 55-річний захисник України, молодший сержант Олексій Володимирович Андросюк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рівненську міську раду

Олексій Андросюк народився 24 вересня 1969 року у селищі Білогір'я Хмельницької області. Закінчив Білогірську школу, після чого навчався у тодішньому Рівненському державному інституті культури та у Рівненському інституті слов'янознавства.

Останні роки чоловік працював головою одного з об'єднань співвласників багатоквартирного будинку у Рівному.

У 2022 році Олексій Андросюк добровільно долучився до лав Збройних сил України
У 2022 році Олексій Андросюк добровільно долучився до лав Збройних сил України
фото: Рівненська міська рада/Facebook

У 2022 році Олексій добровільно долучився до лав Збройних сил України. 11 березня 2025 року 55-річний молодший сержант Олексій Володимирович Андросюк загинув на Покровському напрямку, Донецької області.

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Прощання із захисником України Олексієм Андросюком
фото: Рівненська міська рада/Facebook

Поховали героя у селі Білогір'я Хмельницької області.

«Для своєї родини Олексій був люблячим батьком і сином, для друзів – щирою, порядною та відданою людиною. Родина була для нього понад усе», – йдеться у повідомленні Рівненської міської ради.

У Олексія Андросюка залишилися дружина, донька, мати та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці хвилина мовчання пам'ять

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