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Росія відмовилася прийняти план Трампа для завершення війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія відмовилася прийняти план Трампа для завершення війни
За словами російського посадовця, мирний план США «не вирішує першопричину конфлікту»
фото: російські ЗМІ

Заступник Лаврова заявив, що Москва «серйозно розглядає американські пропозиції», однак не прийме їх у теперішньому вигляді

Запропоновані США пропозиції та моделі врегулювання війни проти України «не усувають її першопричин». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова.

«Ми не чули від Трампа сигналу Києву про припинення війни. Усе, що є на сьогодні, – це спроба знайти певну схему, яка дозволила б спочатку досягти припинення вогню, як це уявляють американці. А потім перейти до якихось інших моделей і схем, у яких, наскільки можна судити, наразі немає місця нашій головній вимозі – розв'язання проблем, пов’язаних із першопричинами цього конфлікту», – каже він.

Як зазначив заступник Лаврова, Москва «серйозно розглядає американські пропозиції», проте не може прийняти їх у теперішньому вигляді.

«У нас є, безумовно, глибоко й ретельно продуманий комплекс власних пріоритетів і підходів до цієї теми, який опрацьовується і опрацьовувався, зокрема, нашою переговорною командою на нещодавніх переговорах з американцями в Ер-Ріяді», – заявив Рябков.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни оцінили ймовірність досягнення домовленостей між США, Україною та Росією щодо повного припинення вогню в найближчі три тижні.

Як відомо, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова працювати з Європою щодо припинення війни проти України, однак звинуватив ЄС у «непослідовності» та спробах «водити за ніс» Росію. Також він зазначив, що РФ розглядає країни БРІКС і КНДР як партнерів у цьому питанні. 

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що вірить російському диктатору Володимиру Путіну в тому, що він вчинить правильно, намагаючись укласти мирну угоду.

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Теги: Дональд Трамп росія війна переговори

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