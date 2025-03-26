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Генштаб заперечив заяви РФ про нібито порушення Україною енергетичною перемир'я

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Генштаб заперечив заяви РФ про нібито порушення Україною енергетичною перемир'я
25-26 березня Сили оборони України не завдали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах РФ у Курській і Брянській областях
фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб: Військове відомство країни-агресора поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну

Заяви міністерства оборони РФ про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних обʼєктів не відповідають дійсності. Як передає «Главком», про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

Так, 25-26 березня Сили оборони України не завдали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах РФ у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму.

«Слід наголосити, що військове відомство країни-агресора поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ», – додали в Генштабі.

Водночас Російська Федерація знову масштабно атакувала Україну. Подібні дії свідчать про те, що країна-агресор не збирається припиняти війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Під російською атакою були Дніпровщина, Сумська, Черкаська й інші області. Був масштабний удар дронами по Кривому Рогу – по місцевому підприємству, цивільній інфраструктурі. В Охтирці на Сумщині пошкоджені будинки, магазини, звичайна інфраструктура. Під обстрілами також були громади Донеччини, Харківщини, Запорізької області», – каже він.

Так, Російська Федерація продовжує завдавати ударів по українських енергетичних об'єктах, попри обіцянки припинити вогонь. З 18 березня Україна має вісім підтверджених влучень в енергетичні об'єкти.

Як відомо, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

Тим часом спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.

До слова, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Київ порушив перемир'я з Росією, яке раніше було запропоноване президентом США Дональдом Трампом.

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Теги: росія Генштаб війна

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