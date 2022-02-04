Воював проти української армії і готував теракт. Бойовик «ДНР» отримав 10 років тюрми

У колегії суддів не викликав сумнівів той факт, що обвинувачений служить у підрозділі «ДНР», який чинить збройний опір українській армії

Обвинувачений брав активну участь у знищенні солдатів та броньованої техніки Збройних сил України

Василівський районний суд Запорізької області заочно визнав винним командира одного із взводів Краматорського окремого комендантського полку так званого «міністерства оборони «ДНР» Олександра Попова у підготовці теракту та участі в терористичній організації. Суд призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 31 січня.

У суді доведено, що обвинувачений протягом 2014-2015 років був учасником одного з незаконних озброєних воєнізованих структурних підрозділів терористичної організації «ДНР» – розвідувально-диверсійної групи. Також брав активну участь у знищенні військовослужбовців та броньованої техніки Збройних сил України на території проведення антитерористичної операції в Донецькій області.

Крім цього, у 2015 році обвинувачений вступив у злочинну змову з оперуповноваженим, якого підбурював до здійснення дестабілізації у Дніпрорудному Запорізької області. Зокрема, планувався вибух магазину місцевої депутатки, яка займається волонтерською діяльністю. Реалізувати теракт не вдалося, оскільки спільника бойовика «ДНР» викрили співробітники СБУ.

Захисник обвинуваченого наполягав, що вина його клієнта недоведена, а тому його треба виправдати. Натомість суд дійшов протилежних висновків.

Зокрема, у колегії суддів не викликав сумнівів той факт, що обвинувачений служить у підрозділі «ДНР», який чинить збройний опір співробітникам правоохоронних органів та військовослужбовцям ЗСУ. У підтвердження зібраними по справі доказами якими достатньою мірою було встановлено його участь у діяльності терористичної організації на тимчасово непідконтрольній Україні території, що випливає з його чисельних телефонних розмов зі спільником, яким мав реалізувати терористичний акт у Запорізькій області.

«Зважаючи на те, що особа переховується від суду, з урахуванням тяжкості і обставин вчинених кримінальних правопорушень… суд приходить до висновку про необхідність призначення обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі, оскільки саме таке покарання є необхідним і достатнім для досягнення цілей кримінального покарання та таким, що відповідає засадам справедливості», – сказано у вироку.

Термін відбування покарання обвинуваченого варто обчислювати з дня його затримання, наголосив суд.

Як повідомляв «Главком», у грудні пособниця і кохана бойовика «ДНР» отримала в Україні вісім років тюрми за участь у терористичній організації та незаконному поводженні зі зброєю.

Також у грудні Слов’янський міськрайонний суд Донецької області призначив 11 років позбавлення волі бойовику з «групи Бєзлєра» Віктору Михеду за участь у терористичній організації та жорстокому поводженні з військовополоненими. До січня 2015 року бойовик Михед працював відеооператором і знімав на камеру допити українських військовополонених та цивільних заручників. Зокрема здійснював відеофіксацію імітації розстрілу цивільної особи. Також займався розповсюдженням так званих «бойових листів» про підрозділ Бєзлєра.