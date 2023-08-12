НАЗК перевіряє військкомів, уже є перші результати

Перевірки свідчать про те, що більшість працівників військкоматів є доброчесними

Національне агентство з питань запобігання корупції планує завершити перевірки військкомів до кінця цього кварталу. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» сказав голова НАЗК Олександр Новіков.

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«Ми плануємо завершити перевірки до кінця цього кварталу. Всього 1395 військкомів займають керівні посади. Десяту частину цих військкомів ми зараз перевіряємо. Вже є перші результати. Наступного тижня оголосимо наступні результати», – сказав Новіков.

Він додав, що перевірки свідчать про те, що більшість працівників військкоматів є доброчесними.

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Нагадаємо, що в Україні ініціювали масштабні перевірки ТЦК та СП після того, як одеського воєнкома Євгена Борисова викрили на незаконному збагаченні на загальну суму 188 млн гривень. Виявилося, що він володіє нерухомістю в Іспанії вартістю 3 млн 700 тисяч євро.

Нацполіція вже затримала посадовців військкоматів у Волинській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях через організацію корупційних схем для ухилення від призову.

Від початку війни Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Наразі повідомлено про підозру 21 особі.

Як відомо, в Україні буде звільнено всіх обласних військкомів. Їх замінять військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах. Про це у зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.