Звільнення обласних військкомів: скільки часу знадобиться

Чинних військкомів на посадах замінять військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах

Списки військових, які можуть замінити військкомів та які не дискредитуватимуть себе, – складений

Процес звільнення всіх обласних військкомів відбуватиметься швидко. Списки військових, які можуть замінити їх, вже складено. Про це заявив представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський в ефірі телемарафону.

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«Це буде зроблено дуже швидко. Після того, як президент кілька місяців тому виступив з ініціативою оновлення цього кадрового складу за рахунок тих військовослужбовців, які в окопах довели, що розуміють, що таке війна і честь та гідність. І вони точно не будуть тиражувати інші цінності», – розповів він.

Представник президента зазначив, що списки військових, які можуть замінити військкомів та які не дискредитуватимуть себе, – складений. Водночас не йдеться про командирів або ж офіцерів, які на сьогодні командують бойовими підрозділами.

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«На превеликий жаль, війна призводить до того, що військовослужбовці отримують поранення і за висновками ВЛК вони не можуть більше бути в окопах, визнаються непридатними або обмежено придатними до військової служби. Саме за рахунок таких людей буде формуватися кадровий потенціал для очільників нинішніх територіальних центрів», – підсумував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні оголосив, що в Україні буде звільнено всіх обласних військкомів. Їх замінять військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах.