Не так багато наших чоловіків переховуються за кордоном від мобілізації – головний демограф України

Частка чоловіків працездатного віку, що перебувають за кордоном, становить близько 22%

Україна через війну демографічно втратила близько 10 млн осіб. За кордоном перебувають близько 4.5 млн осіб, 66% з яких – це жінки. Про це розповідає докторка економічних наук, професорка, академік Національної академії наук України Елла Лібанова у своєму виступі на Експертному форумі «Психічне здоров’я нації, реабілітація військових і цивільних під час війни», повідомляє «Главком».

«Методично не так просто визначити втрати під час війни. Смертність все одно якась була, зниження народжуваності все одно було б. Я спробувала це зробити, наскільки це вдалося. Якби тренди, які ми спостерігали впродовж 1991-2014 років продовжувалися, то станом на середину 2024 року в Україні проживало б близько 41.5 млн людей. За оцінками, які ми робили вже зараз, чисельність населення України на підконтрольній українській владі (території – «Главком»), десь 31.5 млн. Тобто безпосередні демографічні втрати внаслідок війни станом на середину 2024 року сягає 10 млн осіб. Це майже чверть всього населення України до агресії 2014 року», – пояснює фахівчиня.

Експертка додає, що найбільшою проблемою цього є втрата потенціалу демографічного зростання. Сьогодні з тих 4.5 млн осіб, які перебувають за кордоном як воєнні мігранти, третина – це діти та підлітки до 18 років. Також усього 6% від цих мігрантів становлять особи старше 65 років. Тобто процес старіння, який в Україні й так був доволі інтенсивний, тепер значно посилився.

«Чи посилився гендерний дисбаланс через війну? Направду ні. Ні, тому що, більшість тих, хто виїхав, близько 66% – це жінки. Чому так багато чоловіків? Тому що до 18 років хлопчики виїжджали рівно также як і дівчата. Якщо взяти працездатний вік, то там чоловіки становлять всього лише 22%», – говорить Елла Лібанова.

Професорка зазначає, що не варто повністю довіряти словам людей, які говорять, що дуже багато чоловіків працездатного і мобілізаційного віку перебувають за кордоном і переховуються від мобілізації: «Не так багато наших чоловіків переховуються за кордоном від мобілізації». За її словами,ці чоловіки могли виїжджати не з територій підконтрольній українській владі, а, до прикладу, з Криму чи Донбасу.

Нагадаємо, заступниця Лісового розповіла про виклики, з якими зіштовхнулась дошкільна сфера освіти через демографічну кризу в Україні: затримка в розвитку соціально-емоційного інтелекту у дітей, зменшення кількості дітей і недостатня відвідуваність дитсадків тощо.

Раніше проректор Європейського університету Сергій Ягодзінський закликав владу зробити все можливе для збереження демографічного потенціалу, а не створювати ризики його втрати.

До слова голова Держслужби з етнополітики Віктор Єленський анонсував приєднання першої громади до румунського вікаріату ПЦУ: «Українська держава готова всіляко сприяти, аби румунська національна меншість отримала всі можливості вільно висловлювати свої потреби, зокрема, й релігійні».