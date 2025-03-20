У Рівному горіла автівка: є постраждалі

Причина пожежі встановлюється

У Рівному по вулиці Київській горів автомобіль. Травми отримали двоє людей. Про це повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Дмитро Мельник Суспільному, передає «Главком».

Згідно з його даними, о 13:44 рятувальникам повідомили про пожежу автомобіля по вулиці Київській біля супермаркету «Торба».

«Одразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю було встановлено, що вогнем повністю охоплений автомобіль. Було подано вогнегасні речовини», – зазначив він.

У Рівному вибухнув автомобіль, є постраждалі



За даними місцевих чатів, легковик загорівся разом із водієм у салоні.



Очевидці чули вибух перед пожежею. Постраждали двоє чоловіків. Поліція з'ясовує обставини. pic.twitter.com/7iyUcwtdPM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 20, 2025

Пожежу повністю ліквідували о 14:06, повідомив Дмитро Мельник. Наразі відомо, що травми отримали двоє людей, загиблих немає. Причини пожежі встановлюють.

фото: місцеві Телеграм-канали

Деякі очевидці повідомляли, що перед пожежею пролунав вибух.

До слова, 10 березня, у Дніпрі водій Tesla наїхав на співробітника ТЦК. За фактом подій з військовослужбовцем відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

У Дніпропетровському ТЦК повідомили, що під час проведення роботи зі сповіщення населення та перевірки документів, виявили двох чоловіків, які порушували правила обліку. Пізніше до них на Tesla приїхав третій та назвався їхнім керівником. Чоловік не мав при собі жодного військово-облікового документа та почав поводитися агресивно, а потім наказав своїм товаришам сісти до авто, проте їх зупинили поліцейські.