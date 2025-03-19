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Кадри, європейський екоподаток та тарифи – СЕО «Метінвесту» назвав головні виклики для металургів-2025

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Кадри, європейський екоподаток та тарифи – СЕО «Метінвесту» назвав головні виклики для металургів-2025
На підприємствах «Метінвесту» мобілізовано вже понад 20% штату працівників
фото: depositphotos.com

Головні виклики для металургії зараз – дефіцит працівників, тарифи держмонополій та мито CBAM – СЕО «Метінвесту»

У нинішньому році до вже існуючих для металургії викликів – кадрових, воєнних, енергетичних та логістичних, – додалися нові: необхідність відтермінувати запровадження екологічного мита CBAM для України, та стримати від зростання тарифи держмонополій. Про це розповів генеральний директор Групи Юрій Риженков на Саміті експортерів 2025 від журналу Forbes Ukraine. 

Риженков нагадав, що тариф на транспортування газу збільшився учетверо, а «Укрзалізниця» хоче підняти плату за вантажні перевезення ще на 30%.

«І тут проблема в тому, що неефективність або дотування населення завжди перекладається на промисловість. Це створює нерівні умови роботи промисловості порівняно з нашими конкурентами в інших країнах», – зауважив він.

Також він наголосив на ризиках втрати кваліфікованого персоналу, і необхідності запровадження зрозумілого та прозорого механізму бронювання – адже на підприємствах «Метінвесту» мобілізовано вже понад 20% штату працівників. 

«Підготовка заміни наших працівників займає 5-7 років, швидко це зробити неможливо. Тому потрібен прозорий, зрозумілий і продуманий механізм бронювання, який би дав змогу й економіці працювати, і нашій армії поповнюватися», – пояснив Юрій Риженков.

Третій виклик – зовнішні ризики, і для металургії насамперед це європейське екологічне мито CBAM та екомодернізація.

«Завдання для бізнесу та влади – отримати відтермінування та доступ до фондів модернізації, що допоможуть інтегрувати українську промисловість в екологічний рух ЄС. Тут багато робить наше Міністерство економіки в перемовинах з Євросоюзом», – зауважив Риженков.

Він також нагадав, що попри значні виклики, «Метінвест» разом зі спільним підприємством «Запоріжсталь» торік експортував продукції на майже $4 млрд, і залишається основою економіки країни. Тому державна політика стимулювання експорту в Україні має спрямовуватися на відкриття ринків для експортерів. «Головне, в чому держава може допомогти, – це вихід на нові ринки та доступ до нових ресурсів на цих ринках», – резюмував Риженков.

Нагадаємо, у 2024 році чистий збиток компанії «Метінвест» Ріната Ахметова збільшився у 6 разів порівняно з попереднім роком – до $1,152 млрд з $194 млн у 2023 році. У той же час виручка зросла до $8 млрд з $7,4 млрд, а показник EBITDA збільшився на 12%, до $957 млн.

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Теги: тарифи Укрзалізниця промисловість держава населення перевезення Рінат Ахметов

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