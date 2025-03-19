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Житлова криза у Європі посилюється: одна країна страждає особливо

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Житлова криза у Європі посилюється: одна країна страждає особливо
У Мадриді та Барселоні брак житла відчувається особливо гостро
фото із відкритих джерел

У центрі Мадрида за один рік орендна плата зросла на 21%

За даними Євростату, житлова криза в Європі посилюється: у таких містах, як Мадрид та Барселона, ціни на купівлю та оренду житла зростають. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Житло стало однією з головних соціальних та економічних проблем у Європі, причому особливо помітно це проявляється в таких країнах, як Іспанія, та в таких містах, як Мадрид та Барселона. Згідно з останніми даними Євростату, вартість житла в Європейському союзі (ЄС) є непосильним тягарем для багатьох сімей.

У великих містах блоку 10,6% домогосподарств витрачають на оренду понад 40% свого доходу, тоді як у сільській місцевості цей показник знижується до 7%. У Греції, наприклад, понад 31% міських домогосподарств перевищують цей поріг. Це країна із найгіршою ситуацією. У зв'язку з цим зростання цін, брак пропозиції та збільшення кількості туристів, які здають житло в оренду, ускладнюють доступ до гідного житла, особливо для молоді.

У період з 2015 до 2023 року ціни на житло в ЄС зросли в середньому на 48%, при цьому в різних країнах спостерігаються значні відмінності. Угорщина очолює рейтинг із зростанням у 173%, тоді як Фінляндія ледь зареєструвала 5%.

В Іспанії зростання цін було найбільш помітним. За словами Кіке Вільялобоса, представника з питань міського планування та житла Федерації сусідських асоціацій Мадрида, лише за один рік ціни на житло зросли на 20% при купівлі та на 15,4% при оренді. Це явище особливо помітне у великих містах, таких як Мадрид, Барселона та Валенсія, де демографічний тиск та туризм посилюють ситуацію.

«У центрі Мадрида за один рік орендна плата зросла на 21%, при цьому ціни рідко опускаються нижче 2000 євро на місяць. У муніципалітетах столичного регіону за житло з трьома спальнями просять від 1200 до 1500 євро», – додає Віллалобос.

У Барселоні спостерігається схожа картина, причому основним чинником є ​​бум на квартири для туристів. За даними Євростату, у період з 2010 по 2022 рік орендна плата в ЄС зросла на 18%, чому частково сприяло зростання короткострокової оренди, що скорочує пропозицію для мешканців.

Страждає молодь

Доступ до житла є особливо складною перешкодою для молодих європейців, які залишають батьківський будинок у середньому у 26,3 роки. В Іспанії цей вік збільшується до 30 років, що є другим показником у ЄС, поступаючись лише Хорватії (31,8).

«Тисячі молодих людей платять до 70% своєї зарплати за оренду або купівлю. У Мадриді рівень емансипації молоді найнижчий за всю історію: жити окремо можуть менше 15%», – каже Віктор Каміно, депутат від партії PSOE в Конгресі. Щоб отримати доступ до житла, потрібен початковий внесок у розмірі від 20 тис. до 40 тис. євро, що для багатьох недосяжно.

Допомога від ЄС і дії влади

ЄС зробив кроки щодо подолання цієї кризи. У 2021 році Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка визнає доступне житло одним з основних прав людини.

У липні 2024 року голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн оголосила, що житлове питання буде пріоритетним, і заснувала спеціальну посаду комісара з цього питання. У грудні 2024 року було створено спеціальний комітет, який має запропонувати рішення протягом одного року.

Уряд Мадриду просуває Регіональний житловий пакт, реалізуючи такі ініціативи, як план Vive, в рамках якого вже збудовано 3300 будинків, та програму «Мій перший дім», що надає гарантії молодим людям. Влада також закликає до того, щоб частка державного житла досягла 9% від загальної кількості порівняно з нинішнім 1% у Мадриді.

Нагадаємо, на тлі старіння населення Іспанія зробила ставку на прийом кваліфікованих працівників з-за кордону. Упродовж трьох років вона працевлаштує мільйон іноземців, серед яких і українці. 

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Теги: туризм Фінляндія Іспанія криза житло будинок влада населення парламент Мадрид соціум

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