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У Києві медики вперше виконали унікальну операцію, щоб врятувати ногу військовому

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві медики вперше виконали унікальну операцію, щоб врятувати ногу військовому
Лікарі «Феофанії» виконали одну з найскладніших мікрохірургічних операцій, яку можуть виконати лише одиниці спеціалістів в Україні
фото: Міністерство охорони здоров'я

Операція тривала 13 годин, будь-яка неточність могла призвести до невдачі

У клінічній лікарні «Феофанія» вперше виконали унікальну мікрохірургічну операцію, яка дозволила зберегти ногу пораненому військовому та уникнути ампутації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Повідомляється, шо реконструктивний хірург Михайло Сауляк разом із командою хірургів-травматологів провів складну трансплантацію шкірно-м’язового клаптя latissimus dorsi flap. Це одна з найскладніших мікрохірургічних операцій, яку можуть виконати лише одиниці спеціалістів в Україні.

«Поранений захисник отримав важку мінно-вибухову травму, яка пошкодила значну частину м’яких тканин і кісток гомілки. Через масштабність ураження (дефект тканин 14×30 см) під час евакуації йому неодноразово пропонували ампутацію, але чоловік категорично відмовлявся. У лікарні «Феофанія» вирішили боротися за збереження кінцівки до останнього», – розповіли у міністерстві.

Протягом місяця військовий перебував під ретельним наглядом лікарів. Сьогодні його гомілка повністю загоїлась, кінцівку вдалося зберегти. Попереду – наступний етап лікування
Протягом місяця військовий перебував під ретельним наглядом лікарів. Сьогодні його гомілка повністю загоїлась, кінцівку вдалося зберегти. Попереду – наступний етап лікування
фото: Міністерство охорони здоров'я

За словами Михайла Сауляка, такі операції належать до надскладного рівня реконструктивної хірургії, адже кожен етап втручання вимагає високої точності та не залишає місця для помилок. Додаткові ускладнення виникали через тяжкість отриманих травм.

Як повідомляється, операція тривала 13 годин. Найскладнішим етапом стало виконання мікросудинного анастомозу – з’єднання судин діаметром 1-3 міліметри, що забезпечує кровопостачання трансплантованого клаптя. Будь-яка неточність могла призвести до невдачі.

«Операція пройшла успішно. Протягом місяця військовий перебував під ретельним наглядом лікарів, щоб уникнути можливих ускладнень. Сьогодні його гомілка повністю загоїлась, кінцівку вдалося зберегти. Попереду – наступний етап лікування для відновлення великогомілкової кістки», – повідомили у міністерстві.

У МОЗ зазначили, ця операція відкриває нові можливості для збереження кінцівок та відновлення функціональності поранених військових і цивільних, які раніше були приречені на ампутацію. Українські хірурги продовжують розвивати реконструктивну медицину, щоб допомогти якомога більшій кількості пацієнтів  повернутися до активного життя.

Нагадаємо, у Лікарні святого Луки Першого медоб’єднання Львова виконали «унікальне втручання» з видалення пухлини головного мозку, під час якого пацієнт був при тямі. 50-річний чоловік, який скаржився на головний біль та напад судом, звернувся до медзакладу на початку року. Після низки обстежень лікарі виявили в нього пухлину головного мозку.

До слова, у Вінницькій обласній клінічній лікарні імені М. І. Пирогова лікарі провели операцію 15-річній дівчині зі складним діагнозом – трофобластична хвороба, повний міхуровий занесок. Цей стан супроводжується значним ризиком масивної кровотечі, яка може стати смертельно небезпечною для пацієнтки.

Теги: лікарня чоловік населення НСЗУ методи лікування Київ лікар

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