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Скільки українців захворіло на Covid-19: МОЗ підбив підсумки пʼяти років пандемії

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Скільки українців захворіло на Covid-19: МОЗ підбив підсумки пʼяти років пандемії
Офіційно про завершення пандемії оголосили в травні 2023-го року. Однак, Covid-19 нікуди не зник і залишається в групі вірусних інфекцій
фото з відкритих джерел

За ці п’ять років провели близько 36 млн щеплень. У МОЗ зазначають, що найактивніше вакцинувалися люди віком 20-39 років

П’ять років тому, 11 березня 2020 року, Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно оголосила про початок пандемії коронавірусу. За цей час на коронавірус захворіли 5 846 210 українців, а 113 819 – померли від ускладнень хвороби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерстві охорони здоров’я.

Перший випадок недуги зафіксували 3 березня 2020 року.

«У 2024 році кількість випадків Covid-19 в Україні скоротилася до 145 518, а смертельних випадків – до 688, порівняно з 2 608 196 випадками захворювання і 77 409 летальними випадками на піку пандемії у 2021 році», – повідомляє відомство.

Загалом за ці п’ять років провели близько 36 млн щеплень. У МОЗ зазначають, що найактивніше вакцинувалися люди віком 20-39 років.

Скільки українців захворіло на Covid-19: МОЗ підбив підсумки пʼяти років пандемії фото 1
фото: МОЗ

Офіційно про завершення пандемії у ВООЗ оголосили в травні 2023-го року. Однак, Covid-19 нікуди не зник і залишається в групі гострих респіраторних вірусних інфекцій поряд із грипом, кажуть у міністерстві.

Єдиний ефективний спосіб захисту від тяжкого перебігу Covid-19 – це вакцинація. Вона безоплатна і доступна для різних категорій населення у медичних закладах України. Щоб отримати щеплення, зверніться до свого сімейного лікаря", – радять у відомстві.

Нагадаємо, китайські вірусологи виявили новий коронавірус кажана, який може заражати людей тим самим шляхом, що й Covid-19. Новий вірус отримав назву Hku5-CoV.

До слова, ЦРУ вважає версію, що пандемія коронавірусу почалася через витік з лабораторії у місті Ухань, найбільш вірогідною. До цього моменту США заявляли, що не мають достатньої інформації щодо цього, уточнили журналісти.

На підтвердження цієї версії американські конгресмени навели низку аргументів. За їх словами, коронавірус має біологічні характеристики, що не зустрічаються в природі. Крім того, вони стверджують, що всі випадки Covid-19 трапляються через єдиний контакт з людиною, проте під час пандемій зазвичай фіксується не один випадок поширення.

Також у низці американських ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп нібито готується вимагати від Китаю трильйонної компенсації  за коронавірус. Одним із свідчень підготовки до нової антикитайської кампанії США стала доповідь ВООЗ про походження Covid-19.

Теги: епідемія вірус населення вакцинація щеплення президент

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