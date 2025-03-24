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У Великій Британії можуть втратити роботу 10 тис. держслужбовців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У Великій Британії можуть втратити роботу 10 тис. держслужбовців
Частина держслужбовців у Британії буде замінена новітніми технологіями
фото: civilserviceworld.com

Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз впевнена, що з державної служби можна звільнити тисячі осіб 

Уряд Великої Британії має намір масово скоротити кількість державних службовців на тлі економічних проблем. Про це заявила міністерка фінансів країни Рейчел Рівз. За її оцінками, роботу можуть втратити близько 10 тис. осіб, повідомляє «Главком» із посиланням на видання Sky News.

«Я впевнена, що ми зможемо скоротити чисельність держслужбовців на 10 тис. осіб», – сказала Рівз.  

Вона наголосила, що деякі завдання, які раніше вимагали участі чиновників, сьогодні можуть «виконуватись технологіями». Останні, за словами посадовиці, вже допомагають боротися із шахрайством та корупцією.

«Кожен департамент сам визначатиме свої плани. Але я б віддала перевагу тому, щоб люди працювали в наших школах, лікарнях і поліції, а не в офісах»,  – заявила Рівз.

Міністерка також зазначила, що в межах майбутньої оптимізації будуть урізані витрати на відрядження співробітників, витрати на консультантів та комунікації.

«Під час пандемії Covid-19 кількість людей, які працюють на державній службі, значно збільшилася. Це була правильна відповідь на ті виклики. Але неправильно, що ми просто зберігаємо ці цифри», – резюмувала чиновниця.

Раніше стало відомо, що Британія обговорює відправку Україні винищувачів Typhoon. Винищувачі британських військово-повітряних сил можуть забезпечувати прикриття потенційного миротворчого контингенту в Україні з повітря. 

До слова, принц Уельський Вільям під час візиту до Естонії відвідав полігон Тапа, що розташований за 120 км від кордону з РФ, і проїхався там танком Challenger 2.

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Теги: соціум політика Велика Британія робота праця населення

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