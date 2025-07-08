Негода спричинила масштабні знеструмлення в низці областей

Енергетики та представники інших служб працюють над відновленням електропостачання

Через негоду кілька областей України лишились без світла. Зокрема, у Тернопільській області зафіксовано падіння дерев на проїжджій частині доріг. Про це повідомляє «Главком».

Рівненщина

Станом на 8:00 61 населений пункт повністю, два частково знеструмлені на Рівненщині внаслідок негоди. Без світла 13634 абонентів в усіх районах області. Про це повідомляє Рівненька ОВА.

«Енергетики та представники інших служб працюють над відновленням електропостачання. Перебуваю з ними на постійному зв’язку», – наголосив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Тернопільщина

66 населених пунктів області знеструмлені, в тому числі 42 – частково. Пошкоджено 18 ліній електропередач. Про це повідомляє Тернопільська ОВА.

Без світла 8082 споживачі в зоні обслуговування Збаразького, Зборівського, Бережанського, Підволочиського, Тернопільського, Кременецького РЕМів. Бригади енергетиків працюють над тим, щоб якомога швидше повернути електропостачання в оселі жителів краю.

Зокрема, зафіксовано падіння дерев на проїжджій частині доріг.

«Варто зауважити, повного перекриття доріг державного значення не було. Працівниками поліції забезпечено реверсний рух на проблемних ділянках доріг. Наслідки негоди усувають відповідні служби, органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства та суб’єкти господарювання, які здійснюють обслуговування автодоріг», – йдеться у заяві.

Івано-Франківщина

Через негоду на ранок без електропостачання залишаються: 29 населених пунктів – повністю, 36 – частково. Знеструмлено 23 лінії електропередач повністю та 13 – частково. Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За даними ОВА, найбільше постраждали Надвірнянський, Івано-Франківський, Калуський, Коломийський та Косівський райони. Бригади електриків працюють над відновленням електропостачання.

Наслідки негоди:

У Рогатинській та Галицькій громадах буревій повалив дерева на проїжджу частину дороги.

У Рожнятівській громаді та Калуші дерева впали на легкові автомобілі – обійшлося без постраждалих.

У Перегінській громаді пошкоджено покрівлю ліцею №2.

До ліквідації наслідків негоди залучено всі профільні служби.

Нагадаємо, 7 липня у Львові та області почалася сильна буря з грозою та шквальним вітром. На відео і відео видно, як вітер зносить і ламає дерева, а також здійнялась піщана буря.

Грозовий фронт із потужним вітром пронісся також Буковиною, Прикарпаттям та Рівненщиною. У кількох районах зафіксовано падіння дерев та знеструмлення.

До слова, у зв’язку з ліквідацією наслідків негоди, 8 липня тимчасово призупинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску «Дзвінкове – Лонья» на українсько-угорському кордоні.