У Пакистані через стихію загинули десятки людей

Місцева влада та рятувальні служби працюють у посиленому режимі

Мусонні дощі щороку спричиняють руйнування та жертви

У Пакистані щонайменше 45 людей загинули внаслідок сильних мусонних дощів і повеней, які обрушилися на країну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на oxu.az.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, стихія призвела до численних трагедій у різних провінціях, спричинивши руйнування житлових будинків, зсуви та обвали дахів.

Найбільше жертв зафіксовано у провінції Хайбер-Пахтунхва – там загинули щонайменше 21 особа, зокрема, й діти. У Сватській долині було зруйновано кілька будинків, під уламками яких загинули цілі родини.

У провінції Пенджаб загинуло щонайменше 13 людей, більшість з яких стали жертвами обвалу конструкцій та стихійного затоплення. Ще 11 смертей підтверджено в провінціях Сінд і Белуджистан.

Синоптики попереджають, що інтенсивні дощі триватимуть ще принаймні тиждень. У гірських районах можливі обриви доріг та ізоляція населених пунктів.

Як відомо, Пакистан входить до переліку країн, найбільш уразливих до наслідків змін клімату. Мусонні дощі щороку спричиняють руйнування та жертви, однак поточного сезону масштаби лиха вже називають одними з найтрагічніших за останні роки.

Місцева влада та рятувальні служби працюють у посиленому режимі, однак доступ до багатьох постраждалих районів залишається ускладненим.

Нагадаємо, у Пакистані через негоду загинули щонайменше 41 особа. 28 людей загинули від ударів блискавки.

У найбільш густонаселеній провінції Пакистану Пенджабі 21 людина загинула внаслідок ударів блискавки з п'ятниці по неділю.

У провінції Белуджистан загинули щонайменше вісім людей, семеро від удару блискавки. У цьому регіоні 25 районів постраждали від дощів, а деякі райони були затоплені. Школи у провінції закрито.

Четверо людей загинули внаслідок ДТП, пов’язаних із затопленням доріг, у південній провінції Сінд.

У північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва під час сильної зливи обвалилися будинки, внаслідок чого загинули вісім людей, зокрема діти.

Видання пише, що Національне управління зі стихійних лих Пакистану (NDMA) попередило про можливість зсувів та раптових повеней, оскільки найближчими днями очікуються дощі.