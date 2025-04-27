Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Збили 11 ракет за дві хвилини: Герой України розповів, як захищає небо

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Збили 11 ракет за дві хвилини: Герой України розповів, як захищає небо
Герой України Кирило Перетятько біля комплексу Nasams
фото: скріншот із відео

Повітряні сили показали роботу зенітного ракетного комплексу Nasams

Повітряні сили розповіли про роботу операторів зенітного ракетного комплексу Nasams, зокрема, як за один протиповітряний бій було знищено 11 крилатих ракет ворога. Як інформує «Главком», про це йдеться у відео на YouTube-каналі ПС ЗСУ.

ЗРК Nasams третьої модифікації – один із перших комплексів, які передали Україні партнери, норвезький комплекс малої дії з’явився в Україні восени 2022-го року.

Комплекс має командний пункт, із якого здійснюється управління, один радар і пускові установки. Кожна пускова вміщує у собі 6 зенітних керованих ракет. Здійснюється повітряний удар противником, летять велика кількість ракет, радар виявляє ці цілі, оператори обирають пускові, здійснюють пуск по цілі, доповідають про результати. На рахунку підрозділу, який представлено на відео, знищення понад 150 цілей, здебільшого – крилаті ракети та інші цілі.

«За один протиповітряний бій ми збили 11 крилатих ракет. Бойова робота тривала не більше двох хвилин. Російські пропагандисти постійно звинувачують нашу протиповітряну оборону, але це все повна брехня, ракета AIM-120 AMRAAM, якщо не влучає, вона ліквідовується в повітрі. Вона не має такої вибухової сили, як балістичні ракети РФ», – розповів Герой України Кирило Перетятько.

Повітряники наголошують: зенітний ракетний комплекс Nasams призначений для знищення аеродинамічних цілей, таких як літаки, гелікоптери, крилаті ракети різних модифікацій та БпЛА. Комплекс не може працювати по балістичних цілях, радар Nasams не здатен захопити балістичну ціль, ракета AIM-120 AMRAAM не може її збити.

У Повітряних силах сподіваються, що партнери і надалі допомагатимуть отримувати ракети до ЗРК Nasams, адже їхній запас – це збережені життя, міста та мир в Україні.

Нагадаємо, український пілот F-16 вперше дав інтерв'ю та поділився бойовим досвідом. 

Також Повітряні сили ЗСУ успішно атакували місце зосередження живої сили російських військ, ліквідувавши до 30 окупантів у Кондратівці Курської області. Об’єкт було повністю зруйновано. 

 

Читайте також:

Теги: Герой України робота ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Taurus за своїми технічними характеристиками переважає ракети Storm Shadow та Scalp
Надання Україні Taurus: Британія звернулась до Німеччини
17 квiтня, 08:43
Роботи вже замінюють функції – але не людей
Кого замінять роботи: список професій
3 квiтня, 22:16
Росіяни вдарили по Кривому Рогу 4 квітня
Посол США шокувала мережу своєю реакцією на смертельний удар по Кривому Рогу
5 квiтня, 02:36
Європейський концерн MBDA не може швидко розширити виробництво зброї
Виробник ракет, які отримує Україна, постав перед труднощами – FT
14 квiтня, 10:05
Павло Іванов радів, що літатиме на F-16
Президент присвоїв загиблому пілоту F-16 звання Героя України
12 квiтня, 18:40
Аварійно-рятувальні роботи в Сумах тривають
Буданов назвав виконавців воєнного злочину в Сумах
13 квiтня, 15:12
За словами Трампа, Україна не мала починати «конфлікт із Росією», яка в рази перевершує її за силою, і тепер лише сподівається на поставки зброї від Заходу
Трамп розкритикував пропозицію України придбати ракети
14 квiтня, 20:28
У березні проблема браку робочої сили стала номером один для бізнесу
Український бізнес назвав свою головну проблему у воєнний час
18 квiтня, 13:13
Наслідки російської атаки на Київ
У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи
25 квiтня, 08:21

Події в Україні

Рубіо зробив заяву про завершення війни в Україні
Рубіо зробив заяву про завершення війни в Україні
Зеленський заявив про продовження операції у Курській і Бєлгородській областях
Зеленський заявив про продовження операції у Курській і Бєлгородській областях
Збили 11 ракет за дві хвилини: Герой України розповів, як захищає небо
Збили 11 ракет за дві хвилини: Герой України розповів, як захищає небо
Генерал розповів, скільки територій Україна контролює у Курській області
Генерал розповів, скільки територій Україна контролює у Курській області
У Криму зафіксовано чотири землетруси за день
У Криму зафіксовано чотири землетруси за день
Розвідка Британії розповіла, як РФ вербує іноземних найманців для війни проти України
Розвідка Британії розповіла, як РФ вербує іноземних найманців для війни проти України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 квітня: ситуація на фронті
127K
Китайські полонені назвали несподівану перевагу української армії над російською
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 квітня 2025
54K
У Луцьку люди виступили проти перейменування вулиці на честь загиблого Героя України
52K
Чотириразовий олімпійський чемпіон заявив, що хоче «зробити Хіросіму» з частини України
47K
Лишився без рук та ніг. Російський чемпіон світу з карате повернувся з України (фото)

Новини

27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 квiтня, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квiтня, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua