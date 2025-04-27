Збили 11 ракет за дві хвилини: Герой України розповів, як захищає небо

Повітряні сили показали роботу зенітного ракетного комплексу Nasams

Повітряні сили розповіли про роботу операторів зенітного ракетного комплексу Nasams, зокрема, як за один протиповітряний бій було знищено 11 крилатих ракет ворога. Як інформує «Главком», про це йдеться у відео на YouTube-каналі ПС ЗСУ.

ЗРК Nasams третьої модифікації – один із перших комплексів, які передали Україні партнери, норвезький комплекс малої дії з’явився в Україні восени 2022-го року.

Комплекс має командний пункт, із якого здійснюється управління, один радар і пускові установки. Кожна пускова вміщує у собі 6 зенітних керованих ракет. Здійснюється повітряний удар противником, летять велика кількість ракет, радар виявляє ці цілі, оператори обирають пускові, здійснюють пуск по цілі, доповідають про результати. На рахунку підрозділу, який представлено на відео, знищення понад 150 цілей, здебільшого – крилаті ракети та інші цілі.

«За один протиповітряний бій ми збили 11 крилатих ракет. Бойова робота тривала не більше двох хвилин. Російські пропагандисти постійно звинувачують нашу протиповітряну оборону, але це все повна брехня, ракета AIM-120 AMRAAM, якщо не влучає, вона ліквідовується в повітрі. Вона не має такої вибухової сили, як балістичні ракети РФ», – розповів Герой України Кирило Перетятько.

Повітряники наголошують: зенітний ракетний комплекс Nasams призначений для знищення аеродинамічних цілей, таких як літаки, гелікоптери, крилаті ракети різних модифікацій та БпЛА. Комплекс не може працювати по балістичних цілях, радар Nasams не здатен захопити балістичну ціль, ракета AIM-120 AMRAAM не може її збити.

У Повітряних силах сподіваються, що партнери і надалі допомагатимуть отримувати ракети до ЗРК Nasams, адже їхній запас – це збережені життя, міста та мир в Україні.

Нагадаємо, український пілот F-16 вперше дав інтерв'ю та поділився бойовим досвідом.

Також Повітряні сили ЗСУ успішно атакували місце зосередження живої сили російських військ, ліквідувавши до 30 окупантів у Кондратівці Курської області. Об’єкт було повністю зруйновано.