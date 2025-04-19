Розвідник випадково знайшов на війні батька, якого не бачив 28 років

Нещодавно Яніс Терещенко у Венеції врятував пораненого чоловіка

Розвідник 3-ї окремої штурмової бригади Яніс Терещенко поділився щемною історією, котра трапилася із ним під час повномасштабного вторгнення. Як інформує «Главком», боєць у інтерв’ю «Армія TV» розказав, що абсолютно випадково знайшов на війні свого батька, якого не бачив з 1997 року.

«У мене є друг військовий, він просто в якийсь день пише мені: «Друже, нагадай своє прізвище і по-батькові». І він згадав, як його побратим в минулому підрозділі колись розповідав, що він в 90-х жив в Кривому Розі, в нього є син і його звати Яніс», – розповів розвідник.

Яніс Терещенко каже, співставив дати народження та інші факти, і з’ясувалося, що друг таки справді спілкувався з його батьком.

Яніс Терещенко – розвідник 3-ї окремої штурмової бригади, родом із Кривого Рогу. До служби в армії він працював викладачем історії та географії. До війська пішов після початку повномасштабного вторгнення. Нещодавно Яніс у Венеції врятував пораненого чоловіка, завдяки чому зміг за кордоном спростувати міф про примусову мобілізацію в Україні.

Нагадаємо, у Венеції український військовослужбовець врятував вихідця з Північної Африки. Той зазнав серйозного поранення під час бійки в історичному центрі міста.

Бійку влаштували двоє чоловіків. Згодом один з них вихопив ніж та кілька разів вдарив противника. Нападник втік, а поранений пройшов кілька метрів і впав. Один з перехожих, побачивши пораненого, надав йому медичну допомогу, а люди тим часом викликали поліцію і медиків.

Також мер Венеції Луїджі Бруньяро вручив нагороду бійцю розвідувального батальйону Третьої штурмової бригади, який врятував іноземця.