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Український військовий під час відпустки врятував іноземця

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Український військовий під час відпустки врятував іноземця
Військовий встиг допомогти пораненому ще до прибуття поліції
фото: Corriere del Veneto

Виходець з Африки постраждав через поножовщину 

У Венеції український військовослужбовець врятував вихідця з Північної Африки. Той зазнав серйозного поранення під час бійки в історичному центрі міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання Corriere del Veneto.

Бійку влаштували двоє чоловіків. Згодом один з них вихопив ніж та кілька разів вдарив противника. Нападник втік, а поранений пройшов кілька метрів і впав. Один з перехожих, побачивши пораненого, надав йому медичну допомогу, а люди тим часом викликали поліцію і медиків.

Як з’ясувалося, першу допомогу постраждалому надав український військовий, який перебував у Венеції у відпустці.

Раніше «Главком» повідомляв, що у вересні 2024 року бійці 65-ї окремої механізованої бригади врятували від голоду російського окупанта, який після невдалої атаки півтора місяця блукав посадками.

У березні цього року стало відомо, що у Австралії помер донор-рекордсмен Джеймс Гаррісон, який врятував життя понад 2 млн дітей. Він ставав донором крові понад тисячу разів.

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Теги: поліція Венеція бійка Італія

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