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У Третій штурмовій бригаді воюють семеро рідних братів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Третій штурмовій бригаді воюють семеро рідних братів
Брати приїхали провідати маму
фото: скріншот із відео

Коли почалося повномасштабне вторгнення, брати один за одним подалися до війська

Семеро рідних братів воюють у Третій окремій штурмовій бригаді. Як інформує «Главком», відео-історію незвичної сім’ї підрозділ опублікував на своєму YouTube-каналі підрозділ.

Як розповів один із братів, Мойша, їх 11 дітей у родині – восьмеро братів та троє сестер. Найстаршому – 35 років, а найменшому – 21.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, брати один за одним подалися до війська. Так Старий, Сірко, Тоха, Джоні, Мойша, Койот, Меньший опинилися в Третій штурмовій. Тилову посаду займає лише один із них, решта, як кажуть, ближче до війни.

Разом брати брали участь у кількох операціях.

Хлопці кажуть, що на службі в них робочі стосунки. Погомоніти як брати можуть лише поза виконанням завдань.

Раніше повідомлялося, що Третя окрема штурмова бригада – з'єднання Сухопутних військ ЗСУ – стає Третім армійським корпусом

Також Третя штурмова бригада створила власний полк безпілотних систем. До складу полку входитимуть пілоти, інженери, айтівці, сапери, механіки та електрики.

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Теги: ЗСУ військові сім'я

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