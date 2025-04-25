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«Картина не з приємних»: військовий симулятор змоделював удар РФ по Британії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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«Картина не з приємних»: військовий симулятор змоделював удар РФ по Британії
Військове моделювання показало проблеми Британії, якщо атаки відбуватимуться з повітря
фото із відкритих джерел

The Sun: «Моторошне» військове моделювання продемонструвало, що російські ракети можуть завдати великого удару по Британії

 

 

Начальники оборонних відомств змоделювали «першу ніч війни», щоб перевірити протиповітряну оборону Великої Британії. Британські військові зіткнулися з тривожними висновками після віртуальних навчань, які змоделювали протистояння із країною-агресоркою Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Sun.

Комп'ютерне моделювання показало, що королівські ВПС можуть бути повністю знищені в перші години теоретичної війни, залишивши країну без повітряного захисту після ударів ракет.

«Це була картина не з приємних», – заявив коммодор авіації Блайт Кроуфорд.

«Картина не з приємних»: військовий симулятор змоделював удар РФ по Британії фото 1

Для аналізу використовувалася спеціальна система вартістю 36 млн. фунтів, здатна імітувати атаки різними типами озброєнь. За результатами симуляції з'ясувалося, що дорогі винищувачі вартістю понад 100 млн. фунтів кожен можуть бути знищені на землі, не встигнувши піднятися в повітря. Проблема королівства посилюється дефіцитом аеродромів – багато з них було продано, а доступ до цивільних аеропортів для військових цілей обмежений.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сподівається, що припинення вогню в Україні буде досягнуто протягом найближчих кількох тижнів.

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Теги: росія військові Велика Британія повітря

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