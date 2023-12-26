Демобілізація, електронні повістки, війна у 2024 році: головні заяви Залужного

Основні заяви, які пролунали під час пресконференції Головнокомандувача ЗСУ

Сьогодні, 26 грудня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів пресконференцію щодо мобілізації. «Главком» зібрав всі тези генерала.

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Робота ТЦК

Залужний заявив, що незадоволений роботою військкоматів, та додав, що «за свої 30 років служби єдине, де я не хотів би служити, – це ТЦК». За його словами, якби все було інакше, «не слід було б обговорювати законопроект про мобілізацію».

Ситуація на сході

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що міста Мар'їнки більше немає, а українські війська відійшли. Він додав, що бійці ЗСУ окопалися у деяких місцях на околицях міста, а в інших – трохи далі.

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«Що стосується ведення бойових дій навколо Авдіївки, не треба зациклюватися і на цьому робити шоу. Ведення бойових дій підпорядковується законам військовим, і вони не підпорядковуються тому, що чогось там хочуть політики чи журналісти. Противник зараз має можливість концентрувати сили і можуть робити за два-три місяці те, що вони зробили з Бахмутом. Ми будемо обороняти рівно стільки, скільки вистачить сил. Але якщо будемо розуміти, що краще зберегти людей, а потім відвоюємо це», – підкреслив Залужний.

Строкова служба

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що нині строковики не потрібні. На його переконання, їх треба звільнити, щоб вони могли відпочивати. Що стосується їхньої долі, то, за словами генерала, він підтримує пропозицію, яка викладена у законопроєкті.

Електронні повістки

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що не проти запровадження в Україні електронних повісток. «Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Якщо внаслідок електронних повіток ми їх отримаємо, це буде дуже добре», – підкреслив генерал.

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Мобілізація осіб з інвалідністю

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслив, що придатність чи непридатність до військової служби визначає не група інвалідності, а ВЛК. Він зазначив, що у новому законопроєкті запропоновано залишити два поняття – придатність чи непридатність до військової служби, а також позбутися такого поняття як «обмежено придатний».

Підготовка бригад у ЗСУ

За словами Залужного, сьогодні Україна має можливість одночасно готувати до 10 бригад. Він також погодився з тим, що на фронт мають потрапляти лише підготовлені люди. «Я згоден з будь-якими ініціативами, які навіть підвищують відповідальність за потрапляння людини на фронт непідготовленою. Такого бути не може», – зазначив Головнокомандуючий ЗСУ.

Ротації військових

Валерій Залужний назвав обманом 6 місяців ротації в нинішніх реаліях. «Разом з Міноборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти. Перше – що не буде загострення на фронті. Друге, найголовніше, – що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. Уряд, який взявся реалізувати цей закон про мобілізацію, думаю, чітко розуміє, які у нашої держави можливості. Я сподіваюся, що ми впораємося із завданням, щоб замінити тих людей», – повідомив він.

Західна допомога

Головнокомандувач ЗСУ висловив переконання, що західні партнери залишаться з нами. Він додав, що всі потреби ЗСУ обговорюються у Міністерстві оборони та деякі реалізовуються. «Я не розчарувався рівнем забезпечення 2023 року», – підкреслив генерал.

Війна у 2024 році

«2024 рік має відрізнятися від 2023-го, бо інакше нас чекає те, про що я писав в статті. Ми знайшли проблеми та 90% рішень, щоб діяти більш ефективно і зберегти людей. З нами погодилися наші партнери», – зазначив Залужний. Головнокомандувач ЗСУ також назвав свою головну помилку – він був переконаний, що втрати, яких зазнала російська армія, змусять її зупинитися, але цього не відбулося.