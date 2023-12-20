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Провідне американське ЗМІ прибрало з головної сторінки рубрику про війну в Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Провідне американське ЗМІ прибрало з головної сторінки рубрику про війну в Україні
The Washington Post вирішила не згадувати війну в Україні на головній сторінці
фото із відкритих джерел

The Washington Post змінило розташування рубрики щодо подій в Україні 

Американська газета The Washington Post видалила з головної сторінки свого сайту окрему рубрику, присвячену Україні. Рубрика називалася War in Ukraine і розташовувалася між вкладками Opinions («Думки» – «Главком») та Style («Стиль» – «Главком»). 

Провідне американське ЗМІ прибрало з головної сторінки рубрику про війну в Україні фото 1

У ній розміщувалися матеріали, пов'язані з війною, від початку повномасштабного вторгення Росії в Україну. Тепер усі подібні статті переміщені у вкладку World («Cвіт» – «Главком»). У ній розміщувалися матеріали, пов'язані з війною, від початку повномасштабного вторгення Росії в Україну. Тепер усі подібні статті переміщені у вкладку World («Cвіт» – «Главком»).

«The Washington Post» (дослівно укр. – «Вашингтонська пошта») – американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Газету заснував в 1877 році Стилсон Гатчинс . Її почали видавати 6 грудня 1877 року накладом 10 тис примірників. Газета містила чотири сторінки й коштувала три центи. У 1880 році вона додала недільний випуск, ставши першою міською газетою, що виходила друком 7 днів на тиждень.Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу.

Нагадаємо, Путін сподівається вичерпати терпіння Заходу та матеріальні й кадрові резерви України, а після – побачити обрання колишнього президента Дональда Трампа й подальше ослаблення підтримки США Україні. Про це пише видання The Washington Post.

«Президент Росії Володимир Путін готується до тривалої війни, і це є справжньою небезпекою для України, яка залежить від сторонніх у постачанні та підтримці.  Путін явно сподівається вичерпати терпіння Заходу і запаси матеріально-технічних і особового складу України, можливо, також бажаючи обрання колишнього президента Дональда Трампа і ослаблення сили волі США продовжувати підтримувати Україну», – йдеться у статті.

Видання зазначає, що зрештою, Україна може зіткнутися з реальністю, що їй доведеться вести переговори з російським ворогом, який готовий нескінченно жертвувати ресурсами і життями на полі бою. «Цей момент ще не настав, але Захід повинен дати Україні важелі впливу, щоб укласти найкращу можливу угоду, якщо прийде час. І цей важіль означає збереження шансу України вижити і розвиватися як процвітаюча європейська демократія, а не як васал Кремля», – пише видання.

Також видання нагадує, що нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що Україна перебуває в патовій ситуації на полі бою з Росією. Ця заява має стати каталізатором до нових зусиль, спрямованих на те, щоб за допомогою Сполучених Штатів і європейських союзників дати поштовх боротьбі України проти російського вторгнення.

Читайте також: Контрнаступ ЗСУ зайшов у глухий кут? Аналіз The Washington Post

Теги: путін Україна президент демократія стиль пошта Валерій Залужний переговори контрнаступ

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