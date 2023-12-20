Провідне американське ЗМІ прибрало з головної сторінки рубрику про війну в Україні
The Washington Post змінило розташування рубрики щодо подій в Україні
Американська газета The Washington Post видалила з головної сторінки свого сайту окрему рубрику, присвячену Україні. Рубрика називалася War in Ukraine і розташовувалася між вкладками Opinions («Думки» – «Главком») та Style («Стиль» – «Главком»).
У ній розміщувалися матеріали, пов'язані з війною, від початку повномасштабного вторгення Росії в Україну. Тепер усі подібні статті переміщені у вкладку World («Cвіт» – «Главком»). У ній розміщувалися матеріали, пов'язані з війною, від початку повномасштабного вторгення Росії в Україну. Тепер усі подібні статті переміщені у вкладку World («Cвіт» – «Главком»).
Нагадаємо, Путін сподівається вичерпати терпіння Заходу та матеріальні й кадрові резерви України, а після – побачити обрання колишнього президента Дональда Трампа й подальше ослаблення підтримки США Україні. Про це пише видання The Washington Post.
«Президент Росії Володимир Путін готується до тривалої війни, і це є справжньою небезпекою для України, яка залежить від сторонніх у постачанні та підтримці. Путін явно сподівається вичерпати терпіння Заходу і запаси матеріально-технічних і особового складу України, можливо, також бажаючи обрання колишнього президента Дональда Трампа і ослаблення сили волі США продовжувати підтримувати Україну», – йдеться у статті.
Видання зазначає, що зрештою, Україна може зіткнутися з реальністю, що їй доведеться вести переговори з російським ворогом, який готовий нескінченно жертвувати ресурсами і життями на полі бою. «Цей момент ще не настав, але Захід повинен дати Україні важелі впливу, щоб укласти найкращу можливу угоду, якщо прийде час. І цей важіль означає збереження шансу України вижити і розвиватися як процвітаюча європейська демократія, а не як васал Кремля», – пише видання.
Також видання нагадує, що нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що Україна перебуває в патовій ситуації на полі бою з Росією. Ця заява має стати каталізатором до нових зусиль, спрямованих на те, щоб за допомогою Сполучених Штатів і європейських союзників дати поштовх боротьбі України проти російського вторгнення.
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