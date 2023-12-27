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Залужний призначив собі помічницю-консультантку

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Залужний призначив собі помічницю-консультантку
фото: Тетянка Ефремова/Facebook

Спільне фото із Головнокомандувачем ЗСУ дівчина опублікувала 26 грудня 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив собі помічницю-консультантку Тетяну Єфремову. Про це вона написала у себе в Facebook.

«Неймовірно хвилюючий момент, дякую за довіру. В цей пам’ятний день призначена помічником-консультантом Головнокомандуючого ЗС України. Разом до Перемоги!», – йдеться у повідомленні.

Залужний призначив собі помічницю-консультантку фото 1

На сторінці Тетяни Єфремової вказано, що вона працювала головним спеціалістом відділу правового забезпечення у Полтавській районній раді. У 2020 році балотувалася до облради 8-го скликання від ВО «Свобода», але не була обрана.

Нагадаємо, вчора, 26 грудня, генерал Валерій Залужний провів пресконференцію щодо мобілізації. Головнокомандувач ЗСУ заявив, що незадоволений роботою військкоматів і додав, що не проти запровадження в Україні електронних повісток. Він також підкреслив, що придатність чи непридатність до військової служби визначає не група інвалідності, а ВЛК.

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Теги: Валерій Залужний

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