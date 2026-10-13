Кабмін готує зміни до бронювання: нардеп заявив про приховану загрозу

Уряд готує зміни до правил бронювання військовозобов’язаних працівників

Правила бронювання працівників можуть змінитися, що створює ризик звільнень і втрати фахівців на підприємствах. Народний депутат Олександр Федієнко попередив про можливі негативні наслідки проєкту змін до постанови Кабінету міністрів №76, передає «Главком».

«Зараз може скластись ситуація, коли роботодавці, можуть звільняти працівників, якщо вони перестануть давати квоти іншим працівникам. Це зветься каскадним ефектом. Коли не розуміючи наслідки, може бути прийнято рішення Кабінет міністрів України», – йдеться у повідомленні.

Олександр Федієнко звернув увагу на проєкт змін до постанови Кабінету міністрів №76, яка регулює бронювання військовозобов’язаних працівників. Згідно із запропонованими змінами, працівників, які мають відстрочку від мобілізації з інших підстав, передбачених статтею 23 закону про мобілізацію, пропонують виключити із загальної кількості військовозобов’язаних, яку враховують під час розрахунку квоти на бронювання.

«Виникає потенційно небезпечна логіка: працівник із власною відстрочкою не збільшує квоту підприємства; його присутність у штаті не допомагає забронювати інших; роботодавець, який прагне зберегти максимальну кількість заброньованих працівників, може почати розглядати таких людей як невигідних для штатної структури. Я завжди казав і кажу чиновникам, без освіти. Перед тим як ламати ланцюжок, потрібно дослідити його. Подивитись наслідки», – наголосив Федієнко.

Зокрема, нардеп звернувся до прем'єра Сергія Корецького: «Чи оцінював ваш уряд соціальні та економічні наслідки виключення працівників з особистою відстрочкою з розрахункової бази квоти, зокрема ризик дискримінаційного ставлення до багатодітних батьків, студентів та інших захищених категорій?».

Нагадаємо, уряд готує зміни до правил бронювання військовозобов’язаних працівників. Зокрема, пропонується зменшити частку працівників, яких можуть забронювати підприємства оборонної та енергетичної галузей, а також комунальні служби.

До слова, також міністр оборони України Євген Хмара анонсував зміни бронюванні працівників оборонних підприємств. За його словами, позиція Міноборони полягає в тому, щоб максимально зберегти людський капітал оборонної промисловості.