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Правила бронювання. Міністр оборони анонсував зміни для оборонних підприємств

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Правила бронювання. Міністр оборони анонсував зміни для оборонних підприємств
Хмара наголосив, що позиція Міноборони полягає в тому, щоб максимально зберегти людський капітал оборонної промисловості
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Хмара: система має враховувати реальний внесок підприємства у забезпечення Сил оборони та бути справедливою

Міністр оборони України Євген Хмара анонсував зміни бронюванні працівників оборонних підприємств. За його словами, позиція Міноборони полягає в тому, щоб максимально зберегти людський капітал оборонної промисловості. Про це він сказав під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Позиція Міністерства оборони – максимально бронювати людський капітал оборонної промисловості. Якщо підприємствам ставиться завдання масштабувати виробництво критичних для фронту систем і держава дає їм контракти, вона має створити умови для виконання цих контрактів», – наголосив міністр.

Хмара додав: «Водночас система має враховувати реальний внесок підприємства у забезпечення Сил оборони та бути справедливою».

Нагадаємо, у липні Кабінет міністрів змінив правила бронювання від мобілізації працівників критично важливих підприємств. Зокрема, було підвищено вимоги до заробітних плат, оновлено галузеві критерії та ліквідовано маніпуляції із квотами сумісників.

Як повідомлялося, кількість працівників, які мають бронювання від мобілізації, за останній рік збільшилася на 300 тис. осіб

До слова, Національна поліція перевіряє обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тис. військовозобов’язаних.

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Теги: Міноборони мобілізація бронювання від мобілізації Євген Хмара Міноборони

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