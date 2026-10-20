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Переговори в Норвегії та суд у справі про вбивство Парубія: головне за день 20 жовтня

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Переговори в Норвегії та суд у справі про вбивство Парубія: головне за день 20 жовтня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися вдень 20 жовтня 2026 року

День 20 жовтня запам'ятався наступними подіями: У Норвегії заврешилися переговори стосовно миру в Україні, суд ухвалив рішення стосовно підозрюваного у вбивстві Парубія, а Рубіо пояснив, чому США двічі не попередили Україну про удари балістикою.

«Главком» склав добірку головних подій вдень 20 жовтня. 

Переговори в Норвегії: ключові заяви учасників

20 жовтня в Осло відбулися переговори за участю президента України Володимира Зеленського, американських представників і європейських партнерів. Серед учасників – спеціальний посланець президента США Стів Віткофф, який особисто долучився до зустрічі, та Джаред Кушнер, який брав участь в онлайн-форматі.

Переговори в Норвегії та суд у справі про вбивство Парубія: головне за день 20 жовтня фото 1
фото: скриншот трансляції

Суд ухвалив рішення стосовно підозрюваного у вбивстві Парубія

Суд продовжив запобіжний захід Михайлу Сцельнікову, якого підозрюють у вбивстві народного депутата та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Підозрюваний перебуватиме під вартою без права на заставу до 18 грудня включно.

Переговори в Норвегії та суд у справі про вбивство Парубія: головне за день 20 жовтня фото 2
фото: Суспільне

Рубіо пояснив, чому США двічі не попередили Україну про удари балістикою

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що відсутність попереджень про російські балістичні удари по Україні 13-го та 18-го числа могла бути пов’язана з технічною проблемою. Він наголосив, що це не означає припинення надання Україні американських розвідувальних даних.

Переговори в Норвегії та суд у справі про вбивство Парубія: головне за день 20 жовтня фото 3
фото: Reuters

Віткофф представить Путіну план часткового припинення вогню: що він передбачає

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф має представити російському керівництву план часткового припинення вогню, який охоплює енергетичну та продовольчу інфраструктуру. 

Переговори в Норвегії та суд у справі про вбивство Парубія: головне за день 20 жовтня фото 4
фото: Getty Images

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Теги: війна Норвегія мобілізація Володимир Зеленський Україна переговори

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