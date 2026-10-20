Переговори в Норвегії та суд у справі про вбивство Парубія: головне за день 20 жовтня
Дайджест новин, які сталися вдень 20 жовтня 2026 року
День 20 жовтня запам'ятався наступними подіями: У Норвегії заврешилися переговори стосовно миру в Україні, суд ухвалив рішення стосовно підозрюваного у вбивстві Парубія, а Рубіо пояснив, чому США двічі не попередили Україну про удари балістикою.
«Главком» склав добірку головних подій вдень 20 жовтня.
Переговори в Норвегії: ключові заяви учасників
20 жовтня в Осло відбулися переговори за участю президента України Володимира Зеленського, американських представників і європейських партнерів. Серед учасників – спеціальний посланець президента США Стів Віткофф, який особисто долучився до зустрічі, та Джаред Кушнер, який брав участь в онлайн-форматі.
Суд ухвалив рішення стосовно підозрюваного у вбивстві Парубія
Суд продовжив запобіжний захід Михайлу Сцельнікову, якого підозрюють у вбивстві народного депутата та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Підозрюваний перебуватиме під вартою без права на заставу до 18 грудня включно.
Рубіо пояснив, чому США двічі не попередили Україну про удари балістикою
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що відсутність попереджень про російські балістичні удари по Україні 13-го та 18-го числа могла бути пов’язана з технічною проблемою. Він наголосив, що це не означає припинення надання Україні американських розвідувальних даних.
Віткофф представить Путіну план часткового припинення вогню: що він передбачає
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф має представити російському керівництву план часткового припинення вогню, який охоплює енергетичну та продовольчу інфраструктуру.
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