Новий міністр МОЗ пообіцяв відновити санепідемслужбу



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Ілля Ємець додав, що головним санітарним лікарем країни стане перший заступник міністра охорони здоров’я

Прем’єр-міністр погодив моє прохання відновити Державну санітарно-епідеміологічну службу, – Ємець

Міністерство охорони здоров'я розпочинає відновлення Державної санітарно-епідеміологічної служби. Про це розповів новий міністр охорони здоров’я Ілля Ємець.

«Ми відновлюємо систему протиепідемічного захисту України. Прем’єр-міністр погодив моє прохання відновити Державну санітарно-епідеміологічну службу, що була зруйнована протягом останніх декількох років», – зазначив він.

Ємець додав, що головним санітарним лікарем країни стане перший заступник міністра охорони здоров’я.

Також він повідомив, що Національна служба здоров’я не буде скасована, але буде змінена. Мовляв, заміна функції дасть змогу створити страховий поліс базового рівня.

Як повідомлялося, 4 березня цього року Верховна Рада призначила новий уряд.

«Слуги народу» ще не визначилися з чотирма міністрами.

У Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. За його відставку проголосували 353 депутати.