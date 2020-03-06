Прем’єр-міністр розповів про долю медреформи в Україні



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Реформа має на меті завершитися для пацієнта і для лікаря успіхом, пояснив глава Кабміну

В уряді пообіцяли завершити реформу

Розпочата попередніми владними командами реформа української медицини буде доведена до логічного завершення.

Про це заявив у програмі «Право на владу» прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Медична реформа триває. Ми пройшли дуже великий шлях, ми знаходимось сьогодні процентів на 80 від завершення цієї реформи, від отримання результату. Тому розворот… Коли ми перепливаємо річку і проплили вже 80% до берега, і приймати рішення: розвертатись назад і пливти 80 чи подолати 20%, що лишилися… Звичайно, треба завершувати реформу», - пояснив він.

При цьому він додав, що способи цього можуть бути різними, однак в уряді є гармонія поглядів на ситуацію, що склалася.

«Питання, як її завершувати – це надзвичайно важливе питання. Ця реформа має на меті завершитися для пацієнта і для лікаря успіхом. Тому будемо працювати над цим», - зауважив керівник Кабміну.

Шмигаль підкреслив, що в цьому питанні його позиції цілком співпадають із поглядом нового міністра охорони здоров’я Іллі Ємця.

«В нас є спільне бачення, воно співпадає, і це стало тим моментом, який нас об’єднав у цьому уряді», - запевнив прем’єр.

Як відомо, президент Володимир Зеленський 4 березня заявив, що в Україні багато хто не готовий до початку другого етапу медреформи з 1 квітня цього року.

Ексглава МОЗ Зоряна Скалецька заявила, що в будь-якому статусі залишиться адвокатом медичної реформи.

До слова, Шмигаль вважає, що треба подавати воду в окупований Крим, бо буде «гуманітарна катастрофа».