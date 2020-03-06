Очільник МОЗ: якщо пацієнт чи медик буде проти, ніякої реформи не буде



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Новопризначений міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець

Новий міністр Ємець хоче зробити «деяку еволюцію в реформі та зробити так, щоб і пацієнт, і лікар були задоволені»

Новопризначений міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець планує зробити еволюцію в реформі галузі охорони здоров’я, щоб її результати задовольнили і пацієнтів, і лікарів.

Про це Ємець заявив під час ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1» ввечері 5 березня.

«Та реформа, яку вже не зупинити дійсно, вона вже впливе, то я абсолютно впевнений, що я зобов'язаний зробити так, щоб два стовпи - пацієнт і медик - повинні бути, будемо так казати, не проти реформи. Якщо хоч один із них буде проти, ніякої реформи не буде. Тому моє завдання зараз зробити деяку еволюцію в реформі та зробити так, щоб і пацієнт, і лікар були задоволені. Зараз тільки частина реформи, найголовніша, - це спеціалізована медична допомога, в якій багато-багато аспектів, і я впевнений, що ми маємо вирішити перше - це страхова медицина. Ми абсолютно зобов'язані зараз якнайскоріше сказати, що громадянин України має право на страхову медицину», - зазначив Ємець.

Він наголосив, що в жодному разі при цьому не передбачатиметься скасування Національної служби здоров'я.

«Ні в якому разі скасування не буде, тому що це прототип, це перший крок... Національна служба здоров'я - тільки назву і функції поміняти. Це має бути страховий поліс спочатку базового рівня, потім - другого, а далі – третього»,- пояснив він.

Як відомо, новий глава МОЗ суміщатиме роботу в уряді з хірургічною практикою.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що розпочата попередніми владними командами реформа української медицини буде доведена до логічного завершення.

Він також заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є поширення коронавірусу.

До слова, президент Володимир Зеленський 4 березня заявив, що в Україні багато хто не готовий до початку другого етапу медреформи з 1 квітня цього року.

Ексглава МОЗ Зоряна Скалецька заявила, що в будь-якому статусі залишиться адвокатом медичної реформи.