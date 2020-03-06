Новий глава МОЗ суміщати роботу в уряді з хірургічною практикою



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Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець

Перед призначення на урядову посаду Ілля Ємець домовився про продовження медичної практики

Новопризначений очільник Міністерства охорони здоров’я Ілля Ємець суміщатиме роботу в ряді з медичною практикою.

Про це в ефірі програми «Право на владу» заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, перед призначення на урядову посаду Ілля Ємець домовився про продовження медичної практики, «тому нікому не дошкулятимуть докори сумління через те, що українські діти залишилися без досвідченого кардіохірурга».

«Ілля Миколайович продовжить оперувати, суміщаючи посади. Закон це дозволяє, медична етика це дозволяє», - запевнив керівник Кабміну.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є поширення коронавірусу.

Також він запевнив, що розпочата попередніми владними командами реформа української медицини буде доведена до логічного завершення.

Як повідомлялося, 4 березня цього року Верховна Рада призначила новий уряд.

«Слуги народу» ще не визначилися з чотирма міністрами.

