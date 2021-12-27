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    Дітям у Росії «Дід Мороз» подарував порожні коробки

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    Дітям начебто роздавали набори для плетіння браслетів - Дітям у Росії «Дід Мороз» подарував порожні коробки
    Дітям начебто роздавали набори для плетіння браслетів
    фото: Pixabay

    Школярі прийшли додому, відкрили отримані подарунки – а там порожньо

    У місті Уфа, що у Російській Федерації, дітям на новорічному святі вручили замість подарунків порожні коробки. Мама одного зі школярів Демського району розповіла, що у місцевому парку пройшов новорічний захід «Міні-Снігуронька», де зібрали дітей з усіх шкіл району, пише Mkset.

    «Їм пообіцяли подарунки кожному. У підсумку на всіх подарунків не вистачило. А батьки дітей, кому дісталися подарунки, розповіли, що діти прийшли додому, розкрили коробки – а вони порожні», – повідомила жінка журналістам.

    Організатором заходу було муніципальне унітарне підприємство «Уфапарк». Там стверджують, що свідомо віддавати дитині порожній подарунок ніхто б не став. Дітям роздавали набори для плетіння браслетів і, як вважають на підприємстві, порожня коробка могла бути браком виробника.

    «Хочеться звернути увагу на те, що це робиться силами МУП «Уфапарк», і гарантувати всім призи неможливо. І найголовніше, мета таких заходів – не роздача подарунків, а веселе захоплююче проведення часу з дітьми», – сказала заступник директора підприємства.

    До слова, в Австрії хлопчик необережно запалив бенгальський вогник біля ялинки: згоріло два будинки.

    Також нещодавно феєрверк почав вибухати просто у супермаркеті. Вражаюче відео з Росії.

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    Теги: Росія шахрайство діти новорічні свята
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    Дітям у Росії «Дід Мороз» подарував порожні коробки